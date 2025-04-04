Броуди – один из тех мужчин, кто на 100% всегда является образцом безупречного стиля, без лишних прыжков и прихотей, без чего-то чрезмерного или искусственного. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.
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Свежий, расслабленный и утонченный: идеальный весенний образ Эдриана Броуди
Такой актер, как Броуди – хороший образец для подражания, когда речь идет о внешнем виде. Он из тех звездных мужчин, что способны понимать созданные ими образы, адаптировать современные произведения к своей личности, и в конце концов сделать любой образ сильным, естественным и непринужденным.
Именно на этих качествах делает акцент бренд COS, основанный в 2007 в группе H&M. Поэтому неудивительно, что этой весной 2025 года лейбл поделился фотографиями Эдриана Броди. Одна из них привлекла особое внимание – там можно выделить 3 части, которые формируют замечательный весенний мужской наряд.
Броуди – один из тех мужчин, кто на 100% всегда является образцом безупречного стиля / Фото COS
- Универсальный пиджак. Замша не такая уж и деликатная, как кажется – шлифованная кожа требует гораздо большего ухода. Это также не тяжелый и не душный материал. Поэтому куртка из него является идеальным вариантом для защиты от солнца и перепада температур в весенний день, и одновременно достаточно легкой, чтобы носить ее в руке, когда захочется охладиться. А оливково-зеленый цвет – это максимально нейтральный выбор для весеннего образа, который будет актуальным и до конца года.
- Базовая белая футболка. Это всегда туз в рукаве, а когда она отличного качества, как у Броуди, нет ни одной причины не выйти в ней на прогулку. Прекрасно подходит для сохранения прохлады в весенние дни, а особую силу приобретает в сочетании с полуофициальным пиджаком и брюками.
- Вневременные брюки. Их авторитет и магия в трех мощных деталях. Первое – это крой, не слишком свободный, не слишком обтягивающий. Второе – элегантные виточки, они не слишком заметны, но придают образу ценной ретро-изысканности. И третье – откидной подгиб наружу на конце каждой штанины, который придает им целенаправленного движения и классически возвышенный штрих ко всему образу. А земляной цвет хорошо послужит вам в минималистичных образах на годы.