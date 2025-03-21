10 самых надежных марок автомобилей с пробегом: среди них лишь одна премиальная

Надежность имеет важное значение при покупке подержанного автомобиля. Никто не хочет инвестировать в транспортное средство только для того, чтобы обнаружить скрытые неисправности, историю аварий или сфальсифицированный пробег.

В то время как некоторые бренды зарекомендовали себя как долговечные, другие могут быть не такими надежными, если их покупать с пробегом. Недавний анализ проверок истории транспортных средств, проведенный компанией CarVertical, которая занимается проверкой VIN-кода и предоставлением отчетов об истории транспортных средств, выявил самые надежные бренды подержанных автомобилей, и результаты могут вас удивить, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Какие марки автомобилей с пробегом самые надежные

Рынок подержанных автомобилей с пробегом может быть коварным для покупателей, прежде всего из-за скручивания пробега. Эта незаконная практика, которую обычно называют "скручиванием" или мошенничеством с одометром, заключается в том, что некоторые продавцы манипулируют показателями одометров, чтобы создать впечатление, будто пробег автомобиля меньше, чем есть на самом деле.

Согласно данным поставщика услуг по проверке истории транспортных средств CarVertical, ТОП 10 самых надежных брендов подержанных автомобилей, основанных на проценте транспортных средств с чистой историей, выглядит следующим образом:

Honda: 72,1 Toyota: 70.2% Volvo 70% Mini: 69.5% Porsche: 69,4 Peugeot: 67% Fiat: 67% Land Rover: 66,6% Renault: 65,5 Citroën: 65,1

Эти проценты указывают на долю автомобилей каждой марки с чистой историей, что свидетельствует о меньшем количестве проблем в прошлом и высокую вероятность надежности.

Вопреки распространенному мнению, некоторые немецкие бренды премиум-класса имеют более низкие показатели надежности подержанных автомобилей:

Volkswagen: 61,5

BMW: 60,7

Mercedes-Benz: 58,8

Audi: 56,2%.

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Это особенно примечательно, учитывая то, что Volkswagen был самым популярным брендом среди покупателей новых автомобилей в Британии в прошлом году, за ним шли BMW и Audi.

Перед покупкой важно тщательно проверить машину / Фото senivpetro

Важно тщательно проверять авто

Матас Бузелис с CarVertical подчеркивает важность проведения тщательной проверки истории автомобиля.

История автомобиля может осветить потенциальные риски или предупредительные знаки, о которых покупатели должны знать. Нечестные продавцы часто пытаются замаскировать повреждения, скрыть дефекты и фальсифицировать пробег, чтобы максимизировать свою прибыль,

– заявляет он.

Инвестируя в комплексный отчет об истории автомобиля, покупатели могут выявить скрытые дефекты, предыдущие аварии или расхождения в пробеге, что обеспечит более обоснованное решение о покупке.

Ориентируясь на рынке подержанных автомобилей, важно выходить за рамки престижа бренда и сосредоточиться на показателях надежности. Такие бренды, как Honda, Toyota и Volvo, продемонстрировали более высокую надежность в секторе подержанных автомобилей, предлагая покупателям душевное спокойствие.

И наоборот, хотя премиум-бренды, такие как Audi, Mercedes-Benz и BMW, известны своей роскошью и производительностью, их подержанные автомобили могут требовать более тщательной проверки, чтобы обеспечить надежность инвестиций.

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В конце концов, проведение тщательного исследования и получения подробных отчетов об истории транспортного средства являются решающими шагами в обеспечении надежной и удовлетворительной покупки подержанного автомобиля.