10 найнадійніших марок автомобілів з пробігом: серед них лиш одна преміальна

Надійність має важливе значення при покупці вживаного автомобіля. Ніхто не хоче інвестувати в транспортний засіб лише для того, щоб виявити приховані несправності, історію аварій або сфальсифікований пробіг.

У той час як деякі бренди зарекомендували себе як довговічні, інші можуть бути не такими надійними, якщо їх купувати з пробігом. Нещодавній аналіз перевірок історії транспортних засобів, проведений компанією CarVertical, яка займається перевіркою VIN-коду та наданням звітів про історію транспортних засобів, виявив найнадійніші бренди вживаних автомобілів, і результати можуть вас здивувати, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Які марки автомобілів з пробігом найнадійніші

Ринок вживаних автомобілів з пробігом може бути підступним для покупців, насамперед через скручування пробігу. Ця незаконна практика, яку зазвичай називають "скручуванням" або шахрайством з одометром, полягає в тому, що деякі продавці маніпулюють показниками одометрів, щоб створити враження, ніби пробіг автомобіля менший, ніж є насправді.

Згідно з даними постачальника послуг з перевірки історії транспортних засобів CarVertical, ТОП 10 найнадійніших брендів вживаних автомобілів, заснованих на відсотку транспортних засобів з чистою історією, має такий вигляд:

Honda: 72,1 Toyota: 70.2% Volvo 70% Mini: 69.5% Porsche: 69,4 Peugeot: 67% Fiat: 67% Land Rover: 66.6% Renault: 65,5 Citroën: 65,1

Ці відсотки вказують на частку автомобілів кожної марки з чистою історією, що свідчить про меншу кількість проблем у минулому та вищу ймовірність надійності.

Всупереч поширеній думці, деякі німецькі бренди преміумкласу мають нижчі показники надійності вживаних автомобілів:

Volkswagen: 61,5

BMW: 60,7

Mercedes-Benz: 58,8

Audi: 56,2%.

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Це особливо примітно з огляду на те, що Volkswagen був найпопулярнішим брендом серед покупців нових автомобілів у Британії минулого року, за ним йшли BMW та Audi.

Перед покупкою важливо ретельно перевірити автівку / Фото senivpetro

Важливо ретельно перевіряти авто

Матас Бузеліс з CarVertical підкреслює важливість проведення ретельної перевірки історії автомобіля.

Історія автомобіля може висвітлити потенційні ризики або попереджувальні знаки, про які покупці повинні знати. Нечесні продавці часто намагаються замаскувати пошкодження, приховати дефекти та фальсифікувати пробіг, щоб максимізувати свій прибуток,

– заявляє він.

Інвестуючи в комплексний звіт про історію автомобіля, покупці можуть виявити приховані дефекти, попередні аварії або розбіжності в пробігу, що забезпечить більш обґрунтоване рішення про покупку.

Орієнтуючись на ринку вживаних автомобілів, важливо виходити за рамки престижу бренду і зосередитися на показниках надійності. Такі бренди, як Honda, Toyota і Volvo, продемонстрували вищу надійність у секторі вживаних автомобілів, пропонуючи покупцям душевний спокій.

І навпаки, хоча преміумбренди, такі як Audi, Mercedes-Benz і BMW, відомі своєю розкішшю і продуктивністю, їхні вживані автомобілі можуть вимагати більш ретельної перевірки, щоб забезпечити надійність інвестицій.

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Зрештою, проведення ретельного дослідження та отримання детальних звітів про історію транспортного засобу є вирішальними кроками у забезпеченні надійної та задовільної покупки вживаного автомобіля.