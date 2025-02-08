Какая работа самая скучная в мире: британские ученые составили рейтинг
Скука, пожалуй, пугает нас всех. Но есть люди, которые проводят с ней все свои дни – и это не потому, что им нравится, а просто такова их работа.
Исследователи из Эссекского университета в Великобритании проанализировали ответы 500 участников опроса об их восприятии различных видов работы, и составили рейтинг самых скучных вариантов. 24 Канал рассказывает больше благодаря GQ.
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Представители каких профессий – короли скуки
Авторы исследования отмечают, что "скучные" работы, по мнению опрошенных, содержат повторяемости и не содержат творчества. И что сформированный в итоге рейтинг основывается прежде всего на восприятии, то есть, очевидно, что многие люди из указанных там профессий на самом деле довольны своей работой.
Итак, вот рейтинг самых скучных профессий:
- Аналитики данных (это тот, кто перелопачивает горы цифр, чтобы сделать полезные выводы) берут золотую медаль за самую скучную работу.
- Далее следуют бухгалтеры с бесконечными таблицами цифр.
- Налоговые эксперты (даже не будем пытаться объяснить, что это такое).
- Страховщики, потому что управление претензиями и жонглирование контрактами со стороны не кажется особо увлекательным.
- И почему-то уборщики. Это важная работа, но часто ее воспринимают как рутинную и однообразную.
Список можно продолжать, но эти оказались самыми часто повторяемыми среди опрошенных. Как бы скучно это не звучало.
А какие профессии люди назвали наиболее увлекательными
Неудивительно, что наиболее увлекательными профессиями опрошенные назвали те, где человек может дать волю своему творчеству и где хватает активных действий. Это журналистика, искусство, прикладная наука, преподавание и тому подобное.Но, знаете, всегда есть нюансы. Работа журналиста может показаться бурной охотой за сенсациями, а оказаться бесконечным вальсом сухих пресс-релизов. То есть все всегда зависит от контекста, окружения и прежде всего самоубеждения.
Это исследование также показывает, что скука на работе может быть настоящей проблемой. Но стоит ли избегать работы, которую считают скучной? На самом деле – не обязательно. Если вы бухгалтер и любите свою работу, то какая разница, что там в каком-то рейтинге каких-то других чужих людей?
Важно видеть смысл в том, что вы делаете, даже если это не та работа, о которой мечтают другие.