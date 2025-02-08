Какая работа самая скучная в мире: британские ученые составили рейтинг

Скука, пожалуй, пугает нас всех. Но есть люди, которые проводят с ней все свои дни – и это не потому, что им нравится, а просто такова их работа.

Исследователи из Эссекского университета в Великобритании проанализировали ответы 500 участников опроса об их восприятии различных видов работы, и составили рейтинг самых скучных вариантов. 24 Канал рассказывает больше благодаря GQ.

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Представители каких профессий – короли скуки

Авторы исследования отмечают, что "скучные" работы, по мнению опрошенных, содержат повторяемости и не содержат творчества. И что сформированный в итоге рейтинг основывается прежде всего на восприятии, то есть, очевидно, что многие люди из указанных там профессий на самом деле довольны своей работой.

Итак, вот рейтинг самых скучных профессий:

Аналитики данных (это тот, кто перелопачивает горы цифр, чтобы сделать полезные выводы) берут золотую медаль за самую скучную работу.

(это тот, кто перелопачивает горы цифр, чтобы сделать полезные выводы) берут золотую медаль за самую скучную работу. Далее следуют бухгалтеры с бесконечными таблицами цифр.

с бесконечными таблицами цифр. Налоговые эксперты (даже не будем пытаться объяснить, что это такое).

Страховщики , потому что управление претензиями и жонглирование контрактами со стороны не кажется особо увлекательным.

, потому что управление претензиями и жонглирование контрактами со стороны не кажется особо увлекательным. И почему-то уборщики. Это важная работа, но часто ее воспринимают как рутинную и однообразную.

Список можно продолжать, но эти оказались самыми часто повторяемыми среди опрошенных. Как бы скучно это не звучало.

Исследователи из Британии составили рейтинг самых скучных профессий / Фото katemangostar@freepik

А какие профессии люди назвали наиболее увлекательными

Неудивительно, что наиболее увлекательными профессиями опрошенные назвали те, где человек может дать волю своему творчеству и где хватает активных действий. Это журналистика, искусство, прикладная наука, преподавание и тому подобное.

Работа журналиста может показаться бурной охотой за сенсациями, а оказаться бесконечным вальсом сухих пресс-релизов. То есть все всегда зависит от контекста, окружения и прежде всего самоубеждения.

Это исследование также показывает, что скука на работе может быть настоящей проблемой. Но стоит ли избегать работы, которую считают скучной? На самом деле – не обязательно. Если вы бухгалтер и любите свою работу, то какая разница, что там в каком-то рейтинге каких-то других чужих людей?

Важно видеть смысл в том, что вы делаете, даже если это не та работа, о которой мечтают другие.