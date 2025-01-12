Миллиардер Марк Кьюбан назвал 3 простых секрета долголетия

Слышали ли вы такое мнение, что 60 – это новые 40? И что стоит придерживаться режима здорового старения? Именно его отстаивает бизнесмен, миллиардер и телеведущий Марк Кьюбан.

Что же, оставаться в хорошей физической форме и быть здоровым – это то, к чему стремятся все, даже богачи. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Советы по долголетию от миллиардера Кьюбана

Марк Кьюбан – предприниматель, инвестор, создатель Audionet и Broadcast.com, бывший мажоритарный владелец баскетбольной команды Dallas Mavericks. Его активы оценивают в 5,7 миллиарда долларов, и сейчас ему 66 лет. А еще он известен как ведущий телепрограммы Shark Tank.

Именно этот человек поделился простыми советами, как достичь долголетия. Это произошло во время съемок в новом документальном фильме "Хакеры долголетия", доступном на Amazon и Apple TV. Кьюбан сказал, что "60 – это новые 40", и он не чувствует влияния возраста.

Бизнесмен рассказал, что не тратит много денег (хотя мог бы) на то, чтобы стареть здоровым. Он просто придерживается режима, который содержит:

Физические упражнения,

Вегетарианскую диету,

И биологически активные добавки.

Марк Кьюбан поделился простыми советами, как достичь долголетия / Фото АР

Он говорит, что тренируется больше, чем 10 или 15 лет назад. И обычно проводит в спортзале от 45 до 90 минут ежедневно. Марк также имеет привычку ходить пешком, когда это возможно. Например, во время записи Shark Tank он проходит 3 километра.

С 2019 года мужчина придерживается вегетарианской диеты. Он потребляет овощи, цельные зерна, орехи и бобы орехи и бобы. По словам Кьюбана, именно эти продукты влияют на то, как функционирует его организм. А объясняет он свое решение так:

Когда вы становитесь старше, еда становится больше похожей на лекарство, где вам нужны питательные вещества, чтобы быть в состоянии выложиться на полную.

И еще одна хитрость – пищевые добавки для уменьшения воспаления и улучшения сна с витаминами D и Е, а также мелатонином. Витамин D помогает организму усваивать кальций, важен для здоровья костей, одновременно укрепляя иммунную систему. Витамин Е также поддерживает иммунку и снижает нагрузку на клетки, что потенциально предотвращает возрастные повреждения.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.