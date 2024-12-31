Однако есть много экспертов, которые утверждают, что долголетие выходит за рамки этого. Это привычки, которые мы внедряем, но не только в еде или упражнениях. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

Смотрите также Гарвард рекомендует сделать эти 8 изменений в своем образе жизни, чтобы жить дольше и здоровее

Настоящие ключи к долголетию

Что касается еды. Во-первых, некоторые эксперты рекомендуют интервальное голодание, то есть кушать в определенные часы, а в другие – нет. Например, есть впервые не утром, а в два часа дня. Однако нельзя, пропуская завтрак, не добирать эти калории во время следующих приемов пищи. Постоянное состояние дефицита калорий не принесет пользы в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, есть надо то, что хочется. Быть здоровым не означает придерживаться строгой и негибкой диеты, а наоборот. Любая диета должна иметь баланс между полезными вещами и теми, которые могут быть менее интересными с точки зрения питания, но приносят нам другие преимущества и делают нас счастливыми.

То есть это нормально – выпить газировку пару раз в неделю, заказать пиццу на ужин или посетить заведение быстрого питания. Конечно, это не должно быть частью нашей рутины, но может быть частью нашей жизни в сбалансированной форме. Да, это не самая здоровая вещь для нашего тела – но это время от времени делает нас счастливыми и отвлекает от ограничительного мышления, которое может быть более вредным, чем гамбургер раз в неделю.

Ключи к долголетию выходят за рамки того, как мы их себе представляли / Фото fabrikasimf@freepik

Что касается отношений – это, пожалуй, один из самых недооцененных аспектов, но на самом деле один из важнейших. Поддержание положительных связей с людьми, которые нас окружают, является одним из главных ключей к тому, чтобы жить дольше.

Люди по природе социальные существа, и нам нужно полагаться на других, чтобы быть счастливыми. И, конечно, надо обеспечить, чтобы наши отношения были здоровыми. Нет смысла общаться с людьми, которые не приносят нам ничего хорошего, а только создают проблемы. То есть мы должны уметь различать, какие люди в нашей жизни чего-то стоят.

Наша дружба также должна быть настоящей и правдивой, а чтобы достичь этого, нужно посвящать ей время и убедиться, что один не дает больше, чем другой, что существует взаимная заинтересованность. В перспективе мы поймем, насколько стоило лелеять эти связи, потому что и в легкие, и в трудные времена мы будем чувствовать поддержку.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научных исследованиях, но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.