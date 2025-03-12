Долой навязчивый шопинг: как перестать покупать ненужные вещи

Прекратить покупать лишнее не простой шаг, но он несет несколько преимуществ – финансовых, эмоциональных, даже пространственных. Почему шаг трудный? Потому что он часто порождает привычку, близкую к зависимости.

Ведь шопинг дает немедленное удовольствие и длительное эмоциональное похмелье. А побочными эффектами здесь выступают финансовые проблемы из-за лишних расходов, а также загромождение дома предметами, которые не имеют никакого употребления. Как быть в такой ситуации – рассказывает 24 Канал благодаря GQ.

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Эксперт посоветовала, как прекратить покупать лишнее

Итак, очень важно отличать, когда нам что-то действительно нужно, а когда мы просто покупаем это на автомате. Эшли Пайпер, автор книги "Никаких новых вещей: радикально простое 30-дневное пособие по экономии денег, сохранения планеты и здравому смыслу", дает советы, как избавиться от привычки покупать ненужное.

Есть 4 хороших совета, как можно отучить себя от навязчивого шопинга / Фото freepik