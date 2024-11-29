Сядьте за ужин на Рождество в футболке и джинсах – и оно будет похоже на обычный день. Итак, как одеться мужчине на праздники, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness.

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Одеваемся на праздники по-праздничному

На самом деле нет какого-то дресс-кода на праздники – вы можете смешивать стили из очень широкого спектра вариантов. Но о том, какие предметы одежды подходят для определенных ситуаций, вы можете увидеть здесь.

Больше советов о том, как одеваться на праздники, в этом пособии.

День благодарения:

Свитер с воротником.

Темные джинсы.

Повседневный пиджак на пуговицах.

Чукки.

Праздничная вечеринка в офисе:

Спортивное пальто.

Классическая рубашка.

Свитер аргайл.

Шерстяные брюки.

Повседневные оксфорды.



Минутный гид для мужчин о праздничной одежде / Иллюстрация The Art of Manliness

Открытая рождественская вечеринка:

Застегнутая на все пуговицы рубашка.

Повседневный галстук.

Свитер с V-образным вырезом.

Чиносы.

Классические элегантные ботинки.

Рождество:

Шапка Санты.

Праздничный рождественский кардиган.

Расслабленные джинсы.

Мокасины.

О, и не забудьте про часы или браслет для акцента, или другие аксессуары. Именно они – это самый простой способ подчеркнуть стиль и сделать образ праздничным за считанные секунды.

К примеру, часы добавляют солидности, а шарф или платок – цветной акцент. Не лишним может быть и кожаный пояс, который подходит к обуви, брошь или зажим для галстука, и другие небольшие детали, которые подчеркнут индивидуальность.