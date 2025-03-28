Далеко за 40 градусов, к которым мы привыкли: какая водка самая крепкая в мире

Различные виды водки имеют разный процент объемной доли алкоголя, то есть ABV. Различные бренды также довольно вариативны по содержанию алкоголя.

Проще говоря, водка – это далеко не обязательно только про привычные для нашего глаза 40 градусов. А самая вместительная по алкоголю водка – намного крепче, и о ней и еще нескольких похожих расскажет 24 Канал со ссылкой на Ark Behavioral Health.

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Первая пятерка официально самых крепких водок в мире

Spirytus Rektyfikowany. Эту водку делают в Польше, и она является официально самым крепким алкогольным напитком на рынке – с 96% ABV. Конечно, ее нельзя пить чистой, а нужно смешивать с фруктовыми соками и другими миксерами. Название в переводе – это ректифицированный спирт, и выпить его – "это как почувствовать удар кулаком в солнечное сплетение", как писали в New York Post.

Эту водку делают в Польше, и она является официально самым крепким алкогольным напитком на рынке – с 96% ABV. Конечно, ее нельзя пить чистой, а нужно смешивать с фруктовыми соками и другими миксерами. Название в переводе – это ректифицированный спирт, и выпить его – "это как почувствовать удар кулаком в солнечное сплетение", как писали в New York Post. Pincer Shanghai Strength. Эта водка имеет 88,88% ABV, и изготавливают ее в Шотландии, соответственно используют шотландское зерно. Одна из особенностей – что ее настаивают на расторопше и цветах дикой бузины. И это также не тот алкоголь, который можно пить беззаботно. Производители рекомендуют использовать эту водку как концентрат, чтобы 1 бутылка обеспечивала 65 порций (на обычную бутылку приходится 26).

С некоторыми водками следует быть максимально осторожным, потому что ABV там зашкаливает / Смотрите фото производителей

Balkan 176. Один из самых крепких напитков, происходящий с Балкан, имеет 88% ABV. Эта водка проходит процесс дистилляции трижды, что почти лишает ее вкуса. На бутылке производитель описывает 13 различных предостережений о вероятном вреде для здоровья. Поэтому не относитесь к этому напитку, как к типичной водке – лучше смаковать ее в коктейлях.

Один из самых крепких напитков, происходящий с Балкан, имеет 88% ABV. Эта водка проходит процесс дистилляции трижды, что почти лишает ее вкуса. На бутылке производитель описывает 13 различных предостережений о вероятном вреде для здоровья. Поэтому не относитесь к этому напитку, как к типичной водке – лучше смаковать ее в коктейлях. Good Ol' Sailor. Эту водку делают в Швеции, она известна уникальным дизайном бутылок и высоким содержанием алкоголя – 85% ABV. Это первая в Швеции органическая водка, бутылки для нее – из полиэтилентерефталата. Поскольку она очень крепкая, ее следует употреблять в небольших количествах и в смешанных напитках.

Эту водку делают в Швеции, она известна уникальным дизайном бутылок и высоким содержанием алкоголя – 85% ABV. Это первая в Швеции органическая водка, бутылки для нее – из полиэтилентерефталата. Поскольку она очень крепкая, ее следует употреблять в небольших количествах и в смешанных напитках. Devil Springs. Это американская водка, из Нью-Джерси, ее крепость – 80% ABV. Эффект напитка может быть достаточно интенсивным, поэтому это все еще не то, что вы захотите выпить одним махом.

Следующие в списке самых крепких водок имеют уже значительно меньшие показатели ABV – 50% и ниже, до знакомых нам 40. Но как бы там ни было, очень важно обращать внимание на содержание алкоголя в любом алкогольном напитке – потому что чем оно выше, тем сильнее будет влияние на организм.