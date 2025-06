Большинство людей думают о своих бывших в самый неожиданный момент

Никто не будет спорить с тем фактом, что мы иногда вспоминаем о бывших. Но исследование продемонстрировало, что многие люди делают это, когда мастурбируют. И эксперты уже нашли этому объяснение.

Компания Ohdoki, которая занимается изготовлением секс-игрушек для мужчин The Handy, провела опрос. Он свидетельствует о том, что 76% мужчин и 59% женщин во время мастурбации думают о своих бывших, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

Почему мы думаем о бывших

Волноваться не стоит. Кристи Оверстрит, врач и сертифицированный сексотерапевт, заметила, что фантазии о своих бывших могут иметь целый ряд объяснений. И она подробнее по ним прошлась.

К примеру, вы одиноки и вспоминаете бывших во время мастурбации. Это, по ее словам, "может быть здоровым способом вспомнить то, что было хорошего в отношениях".

Если же вы сейчас в отношениях и вас не покидают мысли об определенном человеке во время самоудовлетворения, то Оверстрит заметила, что это следует рассматривать как положительную вещь. Она считает, что это может быть "способом использовать прошлые отношения для улучшения текущих".

Клинический психолог и психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли тоже поспешила всех успокоить. Она отметила, что для некоторых людей главным возбудителем во время мастурбации являются мысли о сексуальных переживаниях, которые они имели с бывшими.



Некоторые люди достигают возбуждения только во время мыслей о бывших / Фото lookstudio

Мастурбация против секса

Также опрос Ohdoki продемонстрировал нам, что 29% респондентов выбрали бы мастурбацию перед реальным сексом. Если точнее, то речь идет о 31% мужчин и 26% женщин.

Некоторые люди могут считать мастурбацию приятнее секса, потому что они могут найти свою собственную "золотую середину" – они знают, что им нравится, а что нет,

– подчеркнула Джемма Найс, тренер по вопросам секса и отношений.

По ее словам, во время мастурбации ритм, темп и сила нажима в ваших руках. И это позволяет "достичь невероятно интенсивных оргазмов", ведь человек сам знает, чего он хочет, и знает, что для этого нужно сделать.

В то же время Найс констатировала, что налегание на мастурбацию может оказать негативное влияние на качество секса с партнером. И здесь нет ничего удивительного, ведь вы можете привыкнуть к своей технике, из-за чего прикосновения партнера не будут приносить достаточно удовольствия.

Найс отметила, что "мастурбация не должна заменять связь". И если уж такое происходит, то это признак того, что вам необходима более открытая коммуникация. И это касается не только спальни.