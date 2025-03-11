Зажмите эти 2 кнопки в авто – и увидите, что пряталось в вашей машине годами

То, что в современных машинах есть тайные функции, собственно, не тайна. Но причина этого часто очень практична – ради экономии места производители "зашивают" некоторые возможности в неочевидные комбинации знакомых кнопок.

На портале Ampercar рассказали, как активировать одну из таких возможностей. 24 канал с радостью поделится этой информацией и с вами.

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Что будет, если зажимать две кнопки стеклоподъемника одновременно

Если бы все функции автомобиля смогли расположить в виде кнопок на передней панели, она была бы полностью забита. Поэтому немало полезных, но, возможно, нечасто вспоминаемых опций скрыты.

Конечно, есть инструкции – но не так много водителей охотно тщательно их штудируют. К счастью, у нас есть интернет – и он способен раскрыть все, что производитель спрятал в нашем автомобиле. К примеру, это функция с необычным использованием кнопок стеклоподъемников.

Вы не поверите, что произойдет, если зажать эти две кнопки в вашей машине / Фото zenstock@vecteezy

Когда у вас возникает потребность поднять окна при выключенном зажигании, кнопками стеклоподъемников сделать это не удастся. То есть приходится вытаскивать и вставлять ключ. А если вы не водитель, а пассажир, и мокрый снег застал вас врасплох, когда водитель отлучился?

Не стоит волноваться – в большинстве современных автомобилей есть скрытая функция, с помощью которой вы можете обойти этот механизм и закрыть окно без ключа. Нужно только активировать этот режим через правильное взаимодействие с кнопками стеклоподъемников.

Итак, чтобы поднять все стекла, нужно зажать две передние кнопки в верхнее положение. Подождите всего несколько секунд – и стекла начнут плавно двигаться вверх и в конце концов полностью закроются. Только не отпускайте кнопки слишком рано, потому что в некоторых моделях авто может не быть автоматического режима.