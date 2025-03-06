Этот простой, но эффективный подход приобретает популярность среди владельцев транспортных средств, которые заботятся о безопасности, и небезосновательно. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта, который пообщался с Farmingdale Observer.

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Как уберечь авто от кражи

Обратим внимание! Это не гарант безопасности. Но эта хитрость может помочь вам уберечь свое транспортное средство от угона злоумышленниками.

Воры приспособились к технологическому прогрессу, разработав изощренные методы перехвата и копирования сигналов брелоков. Это позволяет им отпирать и заводить автомобили без физического доступа к ключам, оставляя владельцев уязвимыми и озадаченными. И если вы планировали в ближайшее время продать свой автомобиль, то однозначно воспользуйтесь хитростью, чтобы не потерять его.

Легкость, с которой преступники могут похищать автомобили, привела к резкому росту количества краж, что побуждает владельцев искать инновационные решения. Подобно тому, как мы используем хитроумные лайфхаки, чтобы держать наши холодильники в чистоте, водители теперь обращаются к предметам быта для защиты автомобиля.

Наука, что стоит за этой мерой безопасности, который можно сделать своими руками, на удивление проста. Алюминиевая фольга действует как клетка Фарадея – металлический корпус, который блокирует электромагнитные волны. Когда брелок завернут в фольгу, она значительно ослабляет радиочастотные (РЧ) сигналы, которые излучает устройство.

Злоумышленники могут перехватить сигнал ваших ключей / Фото freepik

Это ослабление чрезвычайно затрудняет перехват и копирование сигнала потенциальными ворами, что добавляет дополнительный уровень защиты от угона автомобиля без ключа. Это экономически эффективное решение, которое не требует технических знаний или дорогостоящего оборудования.

Применить этот метод очень просто

Отрежьте кусок алюминиевой фольги достаточно большого размера, чтобы обернуть вокруг брелока.

Осторожно оберните весь брелок, убедившись, что ни один участок не остался открытым.

Аккуратно нажмите на фольгу, чтобы создать плотное прилегание.

Храните завернутый ключ в безопасном месте, когда он не используется.

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Важно отметить, что хотя этот метод является высокоэффективным, его следует использовать в сочетании с другими мерами безопасности. Говорится о сигнализации, а также GPS-трекерах. Все это вместе поможет вам если не уберечь авто от кражи, то хотя бы поможет его найти.