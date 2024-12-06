Как ловко пройти собеседование и гарантировать себе найм на работу

Собеседование – это важный первый шаг, это фильтр, через который почти все мы проходим, чтобы получить желаемую работу. Но не каждое собеседование заканчивается успешно.

Должность обычно выигрывает тот, кто сумеет произвести правильное впечатление. А как это сделать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Как правильно и успешно пройти собеседование

Прежде всего вы должны понимать, что поиск работы – длительный обычно процесс. Могут пройти дни, недели или даже месяцы, прежде чем вас позовут на собеседование именно туда, куда вы хотите.

Поэтому важно хорошо подготовиться. И на собеседовании вы должны показать, почему именно вас стоит взять на эту работу.

Проанализируйте, правильный ли это выбор для вас. Не стоит искать работу бухгалтера, например, если вы изучали психологию. Убедитесь, что предложение соответствует вашим интересам, навыкам и опыту.

Не стоит искать работу бухгалтера, например, если вы изучали психологию. Убедитесь, что предложение соответствует вашим интересам, навыкам и опыту. Обновляйте свое резюме. Это ваше сопроводительное письмо, которое должно отражать ваш актуальный опыт, образование и важнейшие достижения.

Это ваше сопроводительное письмо, которое должно отражать ваш актуальный опыт, образование и важнейшие достижения. Подавайте резюме вовремя. Желательно подавать заявку на вакансию, как только она появляется – тогда ваше резюме будет одним из первых, которое увидят. И лучше это делать утром, это увеличивает шансы, что ваше резюме прочитают.

Желательно подавать заявку на вакансию, как только она появляется – тогда ваше резюме будет одним из первых, которое увидят. И лучше это делать утром, это увеличивает шансы, что ваше резюме прочитают. Следуйте всем инструкциям . Внимательно прочитайте их перед подачей заявки, чтобы иметь возможность добавить все, что там просят, и чтобы знать, какие шаги нужно сделать для собеседования.

. Внимательно прочитайте их перед подачей заявки, чтобы иметь возможность добавить все, что там просят, и чтобы знать, какие шаги нужно сделать для собеседования. Воспользуйтесь сетью знакомых. Нет, это не о кумовстве, а о том, чтобы воспользоваться контактами и знакомствами, чтобы открыть для себя возможности и иметь рекомендации.

Должность обычно выигрывает тот, кто сумеет произвести правильное впечатление / Фото pressfoto@freepik