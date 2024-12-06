Як вправно пройти співбесіду і гарантувати собі найм на роботу

Співбесіда – це важливий перший крок, це фільтр, через який майже всі ми проходимо, щоб здобути бажану роботу. Але не кожна співбесіда закінчується успішно.

Посаду зазвичай виграє той, хто зуміє справити правильне враження. А як це зробити – розповідає 24 Канал із посиланням на GQ.

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Як правильно й успішно пройти співбесіду

Передовсім ви повинні розуміти, що пошук роботи – тривалий зазвичай процес. Можуть пройти дні, тижні або навіть місяці, перш ніж вас покличуть на співбесіду саме туди, куди ви прагнете.

Тому важливо добре підготуватися. І на співбесіді ви повинні показати, чому саме вас варто взяти на цю роботу.

Проаналізуйте, чи це правильний вибір для вас. Не варто шукати роботу бухгалтера, наприклад, якщо ви вивчали психологію. Переконайтеся, що пропозиція відповідає вашим інтересам, навичкам і досвіду.

Не варто шукати роботу бухгалтера, наприклад, якщо ви вивчали психологію. Переконайтеся, що пропозиція відповідає вашим інтересам, навичкам і досвіду. Оновлюйте своє резюме. Це ваш супровідний лист, який повинен відбивати ваш актуальний досвід, освіту та найважливіші досягнення.

Це ваш супровідний лист, який повинен відбивати ваш актуальний досвід, освіту та найважливіші досягнення. Подавайте резюме вчасно. Бажано подавати заявку на вакансію, щойно вона з'являється – тоді ваше резюме буде одним з перших, яке побачать. І краще це робити зранку, це збільшує шанси, що ваше резюме прочитають.

Бажано подавати заявку на вакансію, щойно вона з'являється – тоді ваше резюме буде одним з перших, яке побачать. І краще це робити зранку, це збільшує шанси, що ваше резюме прочитають. Дотримуйтесь усіх інструкцій . Уважно прочитайте їх перед подачею заявки, щоб мати змогу додати все, що там просять, та щоб знати, які кроки потрібно зробити для співбесіди.

. Уважно прочитайте їх перед подачею заявки, щоб мати змогу додати все, що там просять, та щоб знати, які кроки потрібно зробити для співбесіди. Скористайтеся мережею знайомих. Ні, це не про кумівство, а про те, щоб скористатися контактами й знайомствами, щоб відкрити для себе можливості та мати рекомендації.

Посаду зазвичай виграє той, хто зуміє справити правильне враження / Фото pressfoto@freepik