Вот 5 утренних привычек, чтобы дожить до 100 лет и комфортно себя чувствовать

Утренние привычки – залог вашего дня. Правильные привычки могут помочь вам лучше провести день, лучше работать, чувствовать себя более энергичным, но не только.

Они еще и могут увеличить продолжительность вашей жизни и поддерживать хорошее ее качество в течение многих лет. Что это за привычки – рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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То, как вы начинаете день, может помочь вам жить дольше и лучше, и вот как

Пока что мы не доживаем до 150 лет, потому что человеческий организм не создан для такого. Но наука обнаружила, что мы можем добавить себе несколько качественных лет благодаря положительным изменениям в образе жизни, в частности в привычках. И вот о чем речь.

Завтракайте рано, но не слишком. Правильный завтрак очень важен. Нужно добавлять в завтрак гидратацию и достаточное количество белка, чтобы быть энергичным и хорошо себя чувствовать. Время, когда вы едите первый раз за сутки, также важно – надо завтракать через несколько часов после пробуждения, желательно около 9 утра.

Правильный завтрак очень важен. Нужно добавлять в завтрак гидратацию и достаточное количество белка, чтобы быть энергичным и хорошо себя чувствовать. Время, когда вы едите первый раз за сутки, также важно – надо завтракать через несколько часов после пробуждения, желательно около 9 утра. Всегда вставайте в одно и то же время. Полноценный сон необходим для защиты мозга от ухудшения работы, для восстановления организма и для многих других вещей, среди которых и долголетие. А чтобы хорошо высыпаться, нужен график. Причем не только фиксированное время отхода ко сну, но и фиксированное время пробуждения каждый день. Это поможет вашему телу иметь рутину и возможность лучше спать и просыпаться с энергией.

Правильные утренние привычки могут увеличить продолжительность вашей жизни и поддерживать хорошее ее качество / Фото freepik

Делайте физические упражнения, двигайтесь и растягивайтесь. Все эксперты по долголетию говорят о важности оставаться активными и не вести сидячий образ жизни. Физические упражнения необходимы, чтобы жить дольше и лучше, а также предотвратить потерю мышечной массы с возрастом. Физическим упражнениям следует отводить не менее 30 минут в день, а еще стоит больше ходить пешком, заниматься кардиотренировкой и упражнять гибкость (растяжение утром помогает мышцам проснуться и меньше болеть).

Все эксперты по долголетию говорят о важности оставаться активными и не вести сидячий образ жизни. Физические упражнения необходимы, чтобы жить дольше и лучше, а также предотвратить потерю мышечной массы с возрастом. Физическим упражнениям следует отводить не менее 30 минут в день, а еще стоит больше ходить пешком, заниматься кардиотренировкой и упражнять гибкость (растяжение утром помогает мышцам проснуться и меньше болеть). Организуйте свой день. Составление плана перед началом деятельности – это ключ к знанию своих приоритетов, правильного распределения времени и энергии, что очень полезно для счастья и долголетия. Когда вы знаете свою цель или предназначение, и у вас есть план, вы можете работать лучше и быть уверенным, что все ваши усилия помогут вам достичь того, чего вы хотите.

Составление плана перед началом деятельности – это ключ к знанию своих приоритетов, правильного распределения времени и энергии, что очень полезно для счастья и долголетия. Когда вы знаете свою цель или предназначение, и у вас есть план, вы можете работать лучше и быть уверенным, что все ваши усилия помогут вам достичь того, чего вы хотите. Управляйте стрессом. Начинайте свой день с практик, которые помогают держать его под контролем. Потому что так же, как важно уделять внимание телу, важно уделять внимание и уму. Хорошо будет начинать день с ведения дневника или составления списка благодарностей, поскольку они улучшают ясность ума, эмоциональное благополучие и помогают защитить организм от последствий стресса.

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