Однако долгая жизнь зависит не только от нашей диеты или уровня физической подготовки, но и от нашего поведения по отношению к другим людям. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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5 ценностей, важных для долголетия

Один из самых престижных университетов мира, Гарвардский, утверждает, что есть одна вещь, над которой нам всем нужно работать, чтобы жить лучше – это наша доброта. Может звучать банально, но доброжелательное отношение к другим таки влияет на наше долголетие и качество жизни.

В общем, говорят, есть 5 таких ценностей: доброта, оптимизм, прощение, благодарность и счастье. И это связано с теломерами – концами хромосом. Это часть ДНК, длина которой напрямую связана с продолжительностью жизни. Они могут укорачиваться или удлиняться, зависимости от выбора, который мы делаем в жизни.

Например, курение или несбалансированное питание может привести к укорочению. Положительные же чувства могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, Гарвард еще в 2011 году об этом говорил, а в 2022 подтвердил их способность уменьшать симптомы тревоги и депрессии.

Долголетие зависит не только от диеты или физической подготовки, но и от нашего поведения / Фото freepik

Практика доброты приносит удовольствие не только тем, кто ее получает, но и тем, кто отдает. Когда мы делаем что-то хорошее, нас переполняет чувство позитива, и мы переносим его в другие сферы нашей жизни. Есть исследования, например, которые связывают волонтерство с более длинной жизнью.

Но не только волонтерство или большие жесты имеют положительное влияние, но и те добрые жесты, которые кажутся незначительными. Донести сумки пожилому человеку, уступить место в метро, купить еду для того, кто в ней нуждается и так далее – все это меняет то, как наш мозг реагирует на боль и справляется с ней.

Люди – социальные существа, и жизнь в сообществе является частью нашей природы. Не удивительно, что то, что мы делаем что-то для других, положительно влияет на наше общее самочувствие. Хорошее поведение с другими не только помогает нам жить в гармонии, но и делает нас здоровее.

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