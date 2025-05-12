Гейтс, Баффетт и Кук назвали 3 свои главные привычки, гарантирующие им психологическую стойкость

Психологическая стойкость – это то, что помогает нам оставаться мотивированными и достигать целей. И ее можно развивать и совершенствовать.

Что в этом случае нужно и что помогает больше всего? Это полезные привычки. И с кого брать пример, как не с самых успешных CEO мира. 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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Психологическая стойкость и 3 привычки самых успешных СЕО для ее развития

Билл Гейтс – обучение и сосредоточение. Этот миллиардер открыто рассказывает о своих привычках и распорядке дня, о действиях, которые помогли ему достичь успеха, и о том, что он продолжает делать сегодня, чтобы оставаться успешным.

– обучение и сосредоточение. Этот миллиардер открыто рассказывает о своих привычках и распорядке дня, о действиях, которые помогли ему достичь успеха, и о том, что он продолжает делать сегодня, чтобы оставаться успешным. У Гейтса есть две особенно полезные привычки. Первая – постоянное обучение, которую он воплощает через чтение, анализ и тестирование новых технологий. Обучение также позволяет ему сохранять мозг молодым и активным. Вторая привычка связана с сосредоточенностью. Гейтс обычно медитирует 2 – 3 раза в неделю, что позволяет ему держать уровень стресса под контролем и достигать большей ясности ума.

Полезные привычки – важный инструмент к достижению психологической стойкости / Скриншот с ютуба Билла Гейтса

Уоррен Баффетт – делать паузу, прежде чем реагировать. Одна из привычек, которая помогла Баффетту укрепить свою психическую силу, а также помогает ему принимать лучшие решения и достигать больших результатов – это привычка делать паузу перед тем, как реагировать.

– делать паузу, прежде чем реагировать. Одна из привычек, которая помогла Баффетту укрепить свою психическую силу, а также помогает ему принимать лучшие решения и достигать больших результатов – это привычка делать паузу перед тем, как реагировать. Это о том, что перед тем, как ответить на вопрос, решить проблему или погрузиться в ситуацию, нужно несколько минут подумать, чтобы не действовать под влиянием импульса, гнева или страха, а в состоянии покоя и размышлений. Это позволяет оставаться сосредоточенным и логически мыслить даже под давлением.

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