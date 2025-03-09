Каким должен быть кошелек, чтобы притягивал деньги: советы по фэншую

Фэншуй утверждает, что каждый предмет приносит в нашу жизнь определенную энергию, которая влияет на все – от личного процветания до финансового. Вот и кошельки по фэншую – это не просто место для хранения денег.

А важный инструмент для привлечения богатства и эффективного управления своими средствами. 24 Канал благодаря GS Credit рассказывает подробнее.

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Фэншуй имеет интересные советы относительно вашего кошелька

Фэншуй – это древняя китайская практика организации вашей физической среды для достижения гармонии и баланса. Что она говорит о вашем кошельке, какие дает советы?

Во-первых, форма кошелька существенно влияет на его свойства и, как следствие, на ваше финансовое состояние. То есть продуманный кошелек может способствовать накоплению богатства, а плохо структурированный – может привести к растратам.

Идеальными являются плоские кошельки, которые позволяют деньгам лежать ровно, без сгибов. То есть они уважают целостность банкнот и символизируют уважение к богатству и сбережениям.

Также хорошо, когда кошелек просторный, чтобы в нем было удобно хранить деньги, карточки и документы. Тесный кошелек может ограничить поток богатства.

Что советует фэншуй относительно вашего кошелька, чтобы тот привлекал финансовое благополучие? / Фото krakenimages.com@freepik

Во-вторых, обратите внимание на несколько характеристики вашего кошелька. А именно:

На материал (лучше кожа, потому что она долговечна и имеет положительные энергетические характеристики).

(лучше кожа, потому что она долговечна и имеет положительные энергетические характеристики). На отделения (хорошо чтобы их было несколько, организованное расположение денег, карточек и чеков способствует лучшему управлению финансами и привлечению богатства).

(хорошо чтобы их было несколько, организованное расположение денег, карточек и чеков способствует лучшему управлению финансами и привлечению богатства). И на доступность (кошелек должен быть не только стильным, но и функциональным, чтобы вы могли быстро и легко иметь доступ к его содержимому).

В-третьих, позаботьтесь об опрятности. Потому что захламленный кошелек – это не только неудобство, но и препятствие на пути к богатству. Фэншуй учит, что чистота и организованность усиливают поток положительной энергии. То есть опрятный кошелек создает основу для финансового процветания.

А потому – выбросьте ненужные вещи и делайте это регулярно (залежавшиеся лишние предметы – это негативная застойная энергия). А также организуйте самые важные вещи (разложите наличные, карточки и чеки в специальные отсеки, наличные сортируйте по номиналу, все купюры кладите одинаково развернутыми). И возьмите за привычку чистить кошелек каждую неделю.