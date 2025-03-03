Конечно, генетика играет очень важную роль, однако это не единственный фактор. Важны и решения, которые мы принимаем, и привычки, которые мы имеем. 24 Канал благодаря GQ объясняет подробнее.

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Если вы примените эти ключи на практике, то сможете жить дольше и лучше

Диета. Она является фундаментальным фактором долголетия и качества жизни, ведь позволяет нам оставаться активными и хорошо себя чувствовать. То, что мы едим, влияет на клетки нашего организма, обеспечивая их энергией и поддерживая там стабильный уровень активности. А еще помогает организму восстанавливаться после травм или болезней. Поэтому стоит избегать ультраобработанных продуктов, вредных жиров и продуктов с высоким содержанием сахара. То есть есть их можно, но не желательно делать их частью ежедневного рациона. Зато неплохо было бы стать сторонником средиземноморской диеты. Гарвард еще рекомендует есть больше бобовых, овощей, фруктов и рыбы, и есть меньше красного мяса.

Она является фундаментальным фактором долголетия и качества жизни, ведь позволяет нам оставаться активными и хорошо себя чувствовать. То, что мы едим, влияет на клетки нашего организма, обеспечивая их энергией и поддерживая там стабильный уровень активности. А еще помогает организму восстанавливаться после травм или болезней. Поэтому стоит избегать ультраобработанных продуктов, вредных жиров и продуктов с высоким содержанием сахара. То есть есть их можно, но не желательно делать их частью ежедневного рациона. Зато неплохо было бы стать сторонником средиземноморской диеты. Гарвард еще рекомендует есть больше бобовых, овощей, фруктов и рыбы, и есть меньше красного мяса. Физические упражнения. Это не новость, но все же важно подчеркнуть, что они очень важны. Они положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и легких, а также помогают нам поддерживать здоровый вес. Гарвард рекомендует 150 минут умеренных физических нагрузок в неделю или 75 минут интенсивных упражнений. Силовые тренировки здесь лучшие, но стоит и дополнять их другими видами активности, такими как бег, езда на велосипеде, плавание и тому подобное.

Генетика важна, но на долгую и качественную жизнь ощутимо влияют наши решения и привычки / Фото freepik

Сон. Это очень недооцененный аспект, но достаточное количество сна жизненно важно для вашего здоровья. Недосыпание в течение длительного времени увеличивает риск развития хронических заболеваний.

Это очень недооцененный аспект, но достаточное количество сна жизненно важно для вашего здоровья. Недосыпание в течение длительного времени увеличивает риск развития хронических заболеваний. Общение. По мнению экспертов Гарвардского университета, социализация может привести к увеличению продолжительности жизни.

По мнению экспертов Гарвардского университета, социализация может привести к увеличению продолжительности жизни. Изменение мышления. Это о том, как мы относимся к жизни, и это может изменить, собственно, ход нашей жизни. Согласно последним исследованиям, оптимизм может сделать значительный вклад в долголетие, а также помочь нам быть счастливее.

Это о том, как мы относимся к жизни, и это может изменить, собственно, ход нашей жизни. Согласно последним исследованиям, оптимизм может сделать значительный вклад в долголетие, а также помочь нам быть счастливее. Устраните то, что не способствует вам. Важно проанализировать свою жизнь и устранить все, что не помогает нам – от вредных привычек до токсичных людей, с которыми мы общаемся.

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