5 мая, 21:51
Как стать интересной личностью: советы искусственного интеллекта
Основні тези
- Искусственный интеллект советует развивать любознательность, уверенность и связи – для того, чтобы стать более интересным человеком.
- Его ключевые советы – это развитие круга интересов, активное слушание, выход из зоны комфорта и еще несколько.
Наверное, каждому хочется быть интересным человеком, ведь это часть того, что делает нас привлекательными. Хорошая новость в том, что это не заложено генетически, а можно развивать.
Есть много советов по этому, и 24 Канал со ссылкой на GQ решил поинтересоваться "мнением" искусственного интеллекта. И он советует умные вещи – развивать любознательность, уверенность и связи, а еще дает некоторые ключи, которые могут помочь.
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5 советов от ИИ для того, чтобы стать более интересным человеком
- Развивайте круг интересов. Читайте о разном, находите новые хобби, расспрашивайте, ищите, продолжайте учиться. Развитие разнообразных интересов полезно для мозга и расширения кругозора, а еще может дать вам тезисы для разговоров и помочь развить эмпатию к другим людям. Человек, который интересуется миром, всегда и сам будет интересным.
- Интересуйтесь другими. Активное слушание и вопросы, которые демонстрируют заинтересованность, помогут вам построить лучшие отношения, сделают вас более симпатичным и привлекательным человеком, а также будут стимулировать других почувствовать искреннюю заинтересованность к вам.
- Развивайте уверенность через опыт. Уверенность в себе является ключевым элементом интересного и привлекательного человека. Чтобы повысить ее, ИИ рекомендует искать опыт, который заставит вас выйти из зоны комфорта, пробовать то, что вас немного пугает, ведь это также может дать вам хорошие истории, которыми вы сможете делиться.
- Научитесь рассказывать хорошие истории. Даже самая лучшая история не будет звучать интересно, если ее рассказывать скучно, именно поэтому важно научиться быть рассказчиком. Интересные люди знают, как выразить себя, захватить внимание других, растрогать их и заставить почувствовать что-то от того, о чем им рассказывают. Во время рассказа стоит использовать юмор, хороший темп и выделять важные элементы.
- Сохраняйте открытость. Важно быть хорошо проинформированным и иметь собственное мнение, иметь четкую позицию и ценности, но еще важнее иметь открытый ум, быть готовым слушать, менять свое мнение, учиться и слушать других. Это также является ключевым фактором для роста как личности.