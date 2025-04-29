Однако при разумном использовании ИИ может повысить вашу креативность и расширить возможности, оптимизируя скучные задачи и высвобождая время на удовольствие. 24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness расскажет, как это можно применить в деловой и профессиональной сфере.

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Как ИИ может помогать вам в деловой и профессиональной сферах

Работайте над бизнес-проблемами. К примеру, Claude можно использовать для помощи в обдумывании бизнес-проблем. Вы можете рассказать ему о своей идее, о том, что планируете сделать, о проблемах, которые вы обдумываете и тому подобное. Затем вы будете общаться с ИИ в чате, когда будете работать над различными вопросами. Это не означает ожидать четких ответов от ИИ, а скорее применять его как резонансную доску для собственных размышлений.

К примеру, Claude можно использовать для помощи в обдумывании бизнес-проблем. Вы можете рассказать ему о своей идее, о том, что планируете сделать, о проблемах, которые вы обдумываете и тому подобное. Затем вы будете общаться с ИИ в чате, когда будете работать над различными вопросами. Это не означает ожидать четких ответов от ИИ, а скорее применять его как резонансную доску для собственных размышлений. Анализируйте данные. Вы можете использовать ChatGPT для анализа различных наборов или баз данных. Например, загрузить CSV-файл со статистикой и задать ChatGPT вопросы по ней. Раньше на такой анализ уходили часы, а с ИИ сейчас процесс занимает всего несколько минут.

При разумном использовании ИИ может повысить вашу креативность и расширить возможности / Фото freepik

Исправляйте ошибки в своем коде. Если вы, например, создаете сайты, то почти наверняка сталкивались с проблемой, когда что-то "ломалось" после обновления или изменения кода. Тогда вы можете загрузить код в ChatGPT и спросить: "Что вызывает поломку?" То, на что раньше уходил час гугления и проб и ошибок, теперь устраняется за какую-то секунду.

Если вы, например, создаете сайты, то почти наверняка сталкивались с проблемой, когда что-то "ломалось" после обновления или изменения кода. Тогда вы можете загрузить код в ChatGPT и спросить: "Что вызывает поломку?" То, на что раньше уходил час гугления и проб и ошибок, теперь устраняется за какую-то секунду. Упрощайте терминологию. Например, юридическую. Есть непонятный контракт? Загрузите его в ChatGPT и попросите изложить все простым языком.

А когда вы закончили выполнять сложные задачи и решили поехать в отпуск, то и здесь ИИ может пригодиться. Бывает трудно разобраться со всеми вариантами отелей в пункте назначения, чтобы найти тот, который подходит именно вам. Поэтому ChatGPT готов дать вам несколько рекомендаций на основе простых, но конкретных запросов. К примеру: "Какой отель в Киеве подходит для семейного отдыха, расположен в тихом районе и имеет хороший тренажерный зал?"