16 февраля, 14:00
Как сделать так, чтобы ваш парфюм держался дольше и был заметнее
Если вы хотите, чтобы ваш парфюм держался целый день или чтобы его аромат был более заметным, то вам нужно носить его правильно. Это не сложно, просто учтите некоторые факторы.
И попробуйте следовать советам экспертов, которые помогут продлить действие аромата и сделать его заметным, но не ошеломляющим для окружающих. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.
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Если хотите, чтобы ваш парфюм держался весь день и был заметным, сделайте вот что
- Выбирайте духи с высокой концентрацией. Эксперты из Real Simple объясняют, что духи есть разной концентрации, то есть некоторые из них сильнее других. И если вы хотите, чтобы ваши духи держались и пахли дольше, выбирайте как раз эти варианты.
- Используйте духи после купания. Наносите их сразу, как вышли из душа и высохли, потому что ваша кожа чистая, а поры более открыты, поэтому она готова поглотить аромат. Важно не наносить духи на мокрую кожу, иначе аромат может испариться вместе с водой.
- Сначала нанесите увлажняющий крем, причем без ароматизаторов. Дело в том, что хорошо увлажненная кожа лучше впитывает духи, и это поможет им продержаться в течение всего дня.
- Наносите на пульсовые точки. Это запястья, локти, за коленями и шея. Именно в этих точках естественно и постоянно выделяется тепло, а это помогает аромату пахнуть сильнее и держаться дольше. Не используйте слишком много духов, как раз важнее наносить их на правильные места.
- Не втирайте в кожу. Втирание может плохо повлиять на деликатные и тонкие ноты духов, из-за чего они будут держаться меньше и станут менее заметными,
- Нанесите духи на одежду. Эксперты из Lancome рекомендуют нанести немного духов на несколько предметов одежды, например на шарф или галстук, поскольку они будут удерживать аромат, и вы сможете надеть их, когда духи начнут выветриваться на коже.
- Бережно относитесь к своим духам. То есть вы также должны правильно ухаживать за ними, думая о том, как хранить их, где и как обращаться с флаконами. Это продлевает срок их жизни.