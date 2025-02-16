Как сделать так, чтобы ваш парфюм держался дольше и был заметнее

Если вы хотите, чтобы ваш парфюм держался целый день или чтобы его аромат был более заметным, то вам нужно носить его правильно. Это не сложно, просто учтите некоторые факторы.

И попробуйте следовать советам экспертов, которые помогут продлить действие аромата и сделать его заметным, но не ошеломляющим для окружающих. 24 Канал благодаря GQ рассказывает подробнее.

Смотрите также Смелым и суровым: 4 кожаные духи для мужчин, которые любят резкие ароматы

Если хотите, чтобы ваш парфюм держался весь день и был заметным, сделайте вот что

Выбирайте духи с высокой концентрацией. Эксперты из Real Simple объясняют, что духи есть разной концентрации, то есть некоторые из них сильнее других. И если вы хотите, чтобы ваши духи держались и пахли дольше, выбирайте как раз эти варианты.

Эксперты из Real Simple объясняют, что духи есть разной концентрации, то есть некоторые из них сильнее других. И если вы хотите, чтобы ваши духи держались и пахли дольше, выбирайте как раз эти варианты. Используйте духи после купания. Наносите их сразу, как вышли из душа и высохли, потому что ваша кожа чистая, а поры более открыты, поэтому она готова поглотить аромат. Важно не наносить духи на мокрую кожу, иначе аромат может испариться вместе с водой.

Наносите их сразу, как вышли из душа и высохли, потому что ваша кожа чистая, а поры более открыты, поэтому она готова поглотить аромат. Важно не наносить духи на мокрую кожу, иначе аромат может испариться вместе с водой. Сначала нанесите увлажняющий крем, причем без ароматизаторов. Дело в том, что хорошо увлажненная кожа лучше впитывает духи, и это поможет им продержаться в течение всего дня.

Следуйте советам экспертов, которые помогут продлить действие парфюма и сделать его более заметным / Коллаж 24 Канала фото freepik