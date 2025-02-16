16 лютого, 14:00
Як зробити так, щоб ваш парфум тримався довше і був помітнішим
Основні тези
- Обирайте парфуми з високою концентрацією та наносіть їх після купання на суху шкіру.
- Наносьте парфуми на пульсові точки та одяг. Докладно про ці та інші поради – далі у статті.
Якщо ви хочете, щоб ваш парфум тримався цілий день або щоб його аромат був більш помітним, то вам потрібно носити його правильно. Це не складно, просто врахуйте деякі фактори.
Та спробуйте слідувати порадам експертів, які допоможуть подовжити дію аромату і зробити його помітним, але не приголомшливим для оточення. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.
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Якщо хочете, щоб ваш парфум тримався весь день і був помітним, зробіть ось що
- Обирайте парфуми з високою концентрацією. Експерти з Real Simple пояснюють, що парфуми є різної концентрації, тобто деякі з них сильніші за інші. І якщо ви хочете, щоб ваші парфуми трималися і пахли довше, обирайте якраз ці варіанти.
- Використовуйте парфуми після купання. Наносьте їх одразу, як вийшли з душу і висохли, бо ваша шкіра чиста, а пори більш відкриті, тому вона готова поглинути аромат. Важливо не наносити парфуми на мокру шкіру, інакше аромат може випаруватися разом із водою.
- Спочатку нанесіть зволожуючий крем, причім без ароматизаторів. Річ у тім, що добре зволожена шкіра краще вбирає парфуми, і це допоможе їм протриматися протягом усього дня.
- Наносьте на пульсові точки. Це зап'ястя, лікті, за колінами й шия. Саме в цих точках природно і постійно виділяється тепло, а це допомагає аромату пахнути сильніше і триматися довше. Не використовуйте занадто багато парфумів, якраз важливіше наносити їх на правильні місця.
- Не втирайте у шкіру. Втирання може погано вплинути на делікатні та тонкі ноти парфумів, через що вони будуть триматися менше і стануть менш помітними,
- Нанесіть парфуми на одяг. Експерти з Lancome рекомендують нанести трохи парфумів на кілька предметів одягу, як-от на шарф або краватку, оскільки вони утримуватимуть аромат, і ви зможете вдягнути їх, коли парфуми почнуть вивітрюватися на шкірі.
- Дбайливо ставтеся до своїх парфумів. Тобто ви також повинні правильно доглядати за ними, думаючи про те, як зберігати їх, де і як поводитися з флаконами. Це подовжує термін їхнього життя.