Як зробити так, щоб ваш парфум тримався довше і був помітнішим

Якщо ви хочете, щоб ваш парфум тримався цілий день або щоб його аромат був більш помітним, то вам потрібно носити його правильно. Це не складно, просто врахуйте деякі фактори.

Та спробуйте слідувати порадам експертів, які допоможуть подовжити дію аромату і зробити його помітним, але не приголомшливим для оточення. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Якщо хочете, щоб ваш парфум тримався весь день і був помітним, зробіть ось що

Обирайте парфуми з високою концентрацією. Експерти з Real Simple пояснюють, що парфуми є різної концентрації, тобто деякі з них сильніші за інші. І якщо ви хочете, щоб ваші парфуми трималися і пахли довше, обирайте якраз ці варіанти.

Експерти з Real Simple пояснюють, що парфуми є різної концентрації, тобто деякі з них сильніші за інші. І якщо ви хочете, щоб ваші парфуми трималися і пахли довше, обирайте якраз ці варіанти. Використовуйте парфуми після купання. Наносьте їх одразу, як вийшли з душу і висохли, бо ваша шкіра чиста, а пори більш відкриті, тому вона готова поглинути аромат. Важливо не наносити парфуми на мокру шкіру, інакше аромат може випаруватися разом із водою.

Наносьте їх одразу, як вийшли з душу і висохли, бо ваша шкіра чиста, а пори більш відкриті, тому вона готова поглинути аромат. Важливо не наносити парфуми на мокру шкіру, інакше аромат може випаруватися разом із водою. Спочатку нанесіть зволожуючий крем, причім без ароматизаторів. Річ у тім, що добре зволожена шкіра краще вбирає парфуми, і це допоможе їм протриматися протягом усього дня.

Слідуйте порадам експертів, які допоможуть подовжити дію парфуму і зробити його помітнішим / Колаж 24 Каналу фото freepik