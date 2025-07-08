Гидратация в жару: что вы делаете неправильно и как это исправить

В жаркое лето крайне важно потреблять нужную суточную норму воды, и это знают все. Но не всем легко пить воду.

Некоторые забывают, кто-то не чувствует жажды, другие просто не любят воду или любят газированные напитки или пиво. Но это не правильные пути, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Жара надвигается: как правильно поддерживать водный баланс летом

Многие эксперты советуют в среднем выпивать 2 литра воды в день летом. Или больше, когда адская температура заставляет нас чрезмерно потеть и терять больше воды, чем обычно.

Диетолог Жауме Гименес говорит, что здоровый взрослый должен потреблять от 1,5 до 2,5 литра жидкости в день, но те, кто занимается спортом или работают в условиях высоких температур, должны пить больше, чтобы покрыть дополнительные потребности. Конечно, если у человека есть свои медицинские показания и рекомендации врачей – он должен придерживаться именно их.

Вода необходима для нормального функционирования организма, а также участвует во многих процессах. Это регулирование температуры тела, баланса жидкостей и электролитов, всасывания и выведения веществ, нормальной работы мышц и поддержания надлежащего объема крови,

– объясняет он.

В жаркое лето крайне важно потреблять нужную суточную норму воды / Фото 1797960223571848_1520071200@vecteezy

Поэтому стоит знать обо всех способах летней гидратации, кроме питья воды. И применять их осознанно – потому что организм не всегда сигнализирует о потребности в воде, пока не подойдет максимальная усталость или головокружение. То есть мы должны пить воду в течение всего дня, даже если не чувствуем жажды.

Как это делать? Самый простой способ – по правилу 8 стаканов. Пейте, например, 1 стакан после пробуждения, 1 перед завтраком, 2 до обеда, 2 до ужина, 2 вечером. Можно ставить будильники или использовать специальные приложения, которые напоминают о следующем стакане и считают количество.

Также следует учесть фрукты и овощи – многие из них имеют высокое содержание воды, например арбуз, дыня, цитрусовые, огурец, салат, помидоры и тому подобное. То есть салат из свежих овощей или фруктов, или овощной холодный суп являются еще одним прекрасным источником гидратации, а еще и витаминов.