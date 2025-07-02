Прислушивайтесь к своему организму, когда жарко. О признаках приближающегося обезвоживания поговорим сегодня на 24 Канале благодаря GQ.

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Угроза обезвоживания: 10 признаков, которые нельзя игнорировать

Обезвоживание случается на самом деле довольно часто в сезон сильной жары. Ведь при таких условиях ежедневно человеческий организм теряет от 2 до 2,5 литра воды, а потому требует постоянного обновления ее уровня, чтобы полноценно функционировать.

Вот признаки, которые указывают на обезвоживание:

Сухость во рту и неприятный запах изо рта. Это один из первых признаков, и он указывает на недостаток слюны, которая работает против бактерий.

Это один из первых признаков, и он указывает на недостаток слюны, которая работает против бактерий. Усталость и головная боль. Недостаток воды замедляет движение питательных веществ и уменьшает насыщение мозга кислородом, отсюда и мигрени.

Недостаток воды замедляет движение питательных веществ и уменьшает насыщение мозга кислородом, отсюда и мигрени. Темная моча и нечастое мочеиспускание. Моча должна быть прозрачной. Если она становится темной – ваш организм задерживает воду, потому что ее мало.

Моча должна быть прозрачной. Если она становится темной – ваш организм задерживает воду, потому что ее мало. Сухая и неэластичная кожа. Нормальная кожа эластичная и упругая на ощупь. Если же это не так, даже несмотря на применение кремов – надо попить воды.

Важно знать признаки приближения обезвоживания и вовремя на них реагировать / Фото freepik

Мышечные спазмы. Они часто являются следствием дисбаланса электролитов и недостаточной гидратации, особенно после физических нагрузок.

Они часто являются следствием дисбаланса электролитов и недостаточной гидратации, особенно после физических нагрузок. Головокружение и слабость. Обезвоживание может повлечь за собой снижение давления, от этого и такие симптомы.

Обезвоживание может повлечь за собой снижение давления, от этого и такие симптомы. Запор. Здесь все просто, недостаточное потребление воды замедляет работу кишечника.

Здесь все просто, недостаточное потребление воды замедляет работу кишечника. Мало слез. Если ваши глаза сухие и раздраженные, это может быть связано с недостаточной гидратацией.

Если ваши глаза сухие и раздраженные, это может быть связано с недостаточной гидратацией. Тяга к сладкому. Когда организм не получает достаточного количества воды, он может спутать жажду с голодом, и заставит вас захотеть сладостей.

Когда организм не получает достаточного количества воды, он может спутать жажду с голодом, и заставит вас захотеть сладостей. Лихорадка и рвота. Эти симптомы могут быть как причинами, так и последствиями обезвоживания. И они уже требуют немедленной медицинской помощи.

Итак, при сильной жаре следует быть бдительным и пить регулярно. Даже если вы не чувствуете жажды.