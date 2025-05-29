Сколько шагов надо делать в день, если вы работаете 8 и более часов

Сидячий образ жизни отнимает у нас годы жизни, это мы уже знаем давно. Тем не менее в современном мире до сих пор миллионы людей проводят большую часть дня сидя.

Из-за учебы, работы, из-за нехватки времени или мотивации вести более активный образ жизни и тому подобного. Это не хорошо, и вы должны хотя бы делать минимальное необходимое количество шагов в день, пишет 24 канал со ссылкой на GQ.

Смотрите также Что такое "ягодицы офисного работника" и как прекратить себе вредить на сидячей работе

Если вы сидите много часов в день – стоит начать считать свои шаги

Сразу начинайте больше ходить пешком и увеличивать количество шагов. Исследование, опубликованное в British Journal of Medicine, указывает, что ежедневная ходьба в 9000 – 10500 шагов помогает бороться с негативными последствиями длительного сидения.

Ученые обнаружили, что у людей, которые столько проходили в день, был на 39% ниже общий риск смертности и на 21% ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно половина от этих преимуществ сохраняется при ежедневной ходьбе в 4 000 – 4 500 шагов.

Ходьба также быть хорошим поводом сделать перерыв, подышать воздухом, почувствовать связь с природой (это может быть парк или сад). Идеальным приемом является 5-минутные прогулки каждые 30 минут.

Вы должны хотя бы делать минимальное необходимое количество шагов в день / Фото freepik

Вы можете делать это в офисе, во время телефонного разговора или во время короткого перерыва в работе. Это поможет мозгу расслабиться, поможет вам стать более активным, восстановить энергию и улучшить концентрацию.

В Harvard Health Publishing пишут, что "замена даже нескольких минут сидения движением может привести к ощутимому улучшению здоровья сердца". То есть, интенсивные занятия физическими упражнениями более полезны, но – даже замена сидения на стояние ведет к положительным переменам во всех параметрах здоровья.

Medical News Today пишет, что когда вы заменяете 30 минут сидения на 30 минут активности в день, даже не интенсивной, то снижаете риски сердечных заболеваний. Плюс ходьба всего 5 минут помогает регулировать уровень сахара в крови, особенно если вы делаете это после еды.

Так что вот что важно: выделяйте время в своем дне для полноценной физической активности – столько, сколько хотите, подходят даже короткие сессии по 5 минут или 30 минут, если у вас есть больше времени. Это как минимум уменьшит время, которое вы проводите сидя, и будет преодолевать негативные последствия этого.