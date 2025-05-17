Это правило 3-30-300, и оно очень хорошо противостоит стрессу и тревоге. 24 Канал благодаря GQ расскажет о нем подробнее.

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Что такое правило 3-30-300 и как его применять

Ваше пространство может быть источником стресса, хаоса и тревоги, а однако – может быть и наоборот, если в нем есть правильные элементы. Правило 3-30-300 как раз об этом, и его стоит придерживаться, чтобы повысить шансы на долголетие и уровень счастья.

Идея в том, что природа приносит нам много пользы и может помочь улучшить самочувствие, уменьшить стресс, и мы нуждаемся в ней даже в нашем рутинном пространстве. Чтобы выполнить условия правила 3-30-300, мы должны:

Иметь возможность видеть по крайней мере 3 дерева из наших окон .

. Жить или работать в местах, состоящих на 30% из природы .

. Находиться в пределах 300 метров от зеленой зоны (парка или сада).

Правило 3-30-300 – о связи с природой, и оно очень хорошо противостоит стрессу и тревоге / Фото freepik

Правило не предусматривает буквального выполнения этих цифр. Но оно напоминает нам, насколько важно иметь растения и зеленые насаждения рядом, ведь это повышает уровень счастья. И большой плюс здесь, что польза природы доступна почти каждому из нас – независимо от того, где человек живет.

Большие зеленые зоны (парки, леса), голубые пространства (реки, пляжи или каналы), деревья на городских улицах, частные сады, обочины и даже комнатные растения – все это подходит и важно.

зоны (парки, леса), пространства (реки, пляжи или каналы), деревья на городских улицах, частные сады, обочины и даже комнатные растения – все это подходит и важно. Даже просмотр документальных фильмов о природе полезен. Не говоря уже про физические контакты – пение птиц, запах цветов, прикосновения к коре деревьев или лежание на траве.

Связь с природой помогает людям иметь более высокий уровень счастья в течение всей жизни, чувствовать, что их жизнь имеет смысл, генерировать больше положительных эмоций и даже развить лучшую способность к концентрации. То есть преимуществ много, и их можно легко достичь.