Хотите выделяться среди моря якобы модных брюк и футболок, но сложно решиться? Действительно, это может казаться вам рискованным шагом.

Но, поверьте, конформизм переоценивают, а стиль всегда делает победителем того, кто одевается для себя. Почему это так, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gentleman's Gazette.

Забудьте о конформизме: какие есть 9 секретов уверенного стиля современного мужчины?

Эти девять шагов объяснят вам, как перейти от ношения того, что ожидают на вас увидеть, к тому, что вы любите. И, собственно, почему стоит так поступить.

Корень конформизма – в страхе. Это первобытный инстинкт толкает вас к слиянию с толпой, якобы это защищает карьеру и социальный статус. Отбросьте его влияние и одевайтесь осознанно, с уважением к событию, климату и дресс-коду, но в то, что вам действительно нравится.

Одежда может вызывать защитную реакцию. Когда человек видит ваш сшитый на заказ пиджак, он может воспринять его как молчаливую критику его свитера. Вам следует остановить эту реакцию дружелюбием и теплой улыбкой.

Люди часто и охотно насмехаются. Они стремятся контролировать вас и требовать от вас одежду "правильную ко времени" и "правильную к месту". Будьте готовы к шуткам вроде "а кто умер", когда вы надеваете костюм – и шутите в ответ.

Стиль всегда делает победителем того, кто одевается для себя / Коллаж 24 Канала фото freepik