На самом деле многие современные производители роскошных часов достигли успехов, но есть несколько брендов, которые десятилетиями остаются эталоном. Именно о них расскажет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Рейтинг лучших брендов роскошных часов в 2025 году

Эти бренды роскошных часов не просто проверены временем. Они содержат суперсложные механизмы, придерживаются сверхвысоких стандартов точности, и, конечно, очень дорогие. Вот список 5 лучших брендов, составленный на основе их репутации, мастерства, наследия и популярности:

Patek Philippe. Его место на вершине часовой пирамиды остается неизменным на протяжении десятилетий. Компания основана в 1839 году, то есть является одним из старейших производителей часов, которые до сих пор и непрерывно работают. Бренд был пионером в нескольких инновациях – это механизм вечного календаря, хронограф с раздельной секундой, годовой календарь и баланс Gyromax. Patek Philippe – семейный бренд, и его знак качества (Patek Philippe Seal) строже по требованиям швейцарского стандарта COSC. Часы Patek часто продают на аукционах за миллионы, например Nautilus Ref. 5711 за 6,5 миллиона долларов в 2021 году.

Его место на вершине часовой пирамиды остается неизменным на протяжении десятилетий. Компания основана в 1839 году, то есть является одним из старейших производителей часов, которые до сих пор и непрерывно работают. Бренд был пионером в нескольких инновациях – это механизм вечного календаря, хронограф с раздельной секундой, годовой календарь и баланс Gyromax. Patek Philippe – семейный бренд, и его знак качества (Patek Philippe Seal) строже по требованиям швейцарского стандарта COSC. Часы Patek часто продают на аукционах за миллионы, например Nautilus Ref. 5711 за 6,5 миллиона долларов в 2021 году. Rolex. Этот бренд является символом совершенства часового искусства, настолько мощный, что это просто первое название, которое приходит на ум, когда вы думаете о роскошных часах. Rolex создал свою репутацию уже первыми своими часами с двумя часовыми поясами, а еще именно у этого бренда появилась первая автоматическая дата на наручных часах. Часы Rolex являются вневременными и часто даже растут в цене с годами. И, понятное дело, бренд лидирует по продажам – а это более 14 миллиардов долларов в 2024 году.

Есть несколько брендов роскошных часов, которые десятилетиями остаются эталоном / Смотрите фото производителей

Vacheron Constantin. Это старейший часовой бренд, работающий без перерывов, и старейший швейцарский производитель – основанный в 1755 году. Он прославился благодаря астрономическим и другим усложнениям (например, модель Reference 57260 имеет их 57). А еще бренд расширяет границы творчества с помощью художественных серий, например Métiers d'Art, демонстрируя эмалирование, гравировку и отделку драгоценными камнями.

Это старейший часовой бренд, работающий без перерывов, и старейший швейцарский производитель – основанный в 1755 году. Он прославился благодаря астрономическим и другим усложнениям (например, модель Reference 57260 имеет их 57). А еще бренд расширяет границы творчества с помощью художественных серий, например Métiers d'Art, демонстрируя эмалирование, гравировку и отделку драгоценными камнями. Cartier. Настоящий модник в мире часов, бренд славится инновационными дизайнами. Модели Cartier Tank и Santos Dumont изменили наше представление о дизайне механических часов. В начале ХХ века, когда все ходили с карманными часами, Cartier уже выпускал очень красивые наручные. Cartier применяет свой ювелирный опыт к часам, часто рассматривая их как элегантные и элитные аксессуары. И при этом этот французский бренд занимает второе место по продажам – на 3,51 миллиарда долларов в 2024 году.

Настоящий модник в мире часов, бренд славится инновационными дизайнами. Модели Cartier Tank и Santos Dumont изменили наше представление о дизайне механических часов. В начале ХХ века, когда все ходили с карманными часами, Cartier уже выпускал очень красивые наручные. Cartier применяет свой ювелирный опыт к часам, часто рассматривая их как элегантные и элитные аксессуары. И при этом этот французский бренд занимает второе место по продажам – на 3,51 миллиарда долларов в 2024 году. Audemars Piguet. Этот бренд, основанный в 1875 году, собственноручно спас механические часы от кризиса кварцевых часов, который поразил производство роскошных брендов в начале 70-х. А Royal Oak в 1972 году для механических спортивных часов стал тем, чем Porsche 911 стало для спортивных автомобилей – явлением культовым и идеальным для ежедневного использования.

Вот эти бренды действительно выделяются и последовательно занимают топовые позиции в обзорах даже 2024 и 2025 годов. Другие достойные упоминания бренды – Omega, Richard Mille, Blancpain, Breguet и A. Lange & Söhne. И, откровенно говоря, они не в первой пятерке только случайно – ведь любой рейтинг немного субъективен.