Эти 4 вещи помогут быстро оправиться от похмелья, согласно науке
Похмелье после вечеринки раздражает. Ведь вы просыпаетесь с тяжелой головой, сухостью во рту и желудком, который умоляет вас сделать перерыв. Что еще хуже, неприятные ощущения могут длиться целый день.
По этому поводу наука имеет прагматичный взгляд: реальные решения редки, и единственное надежное средство – это терпение. Однако кое-что может помочь. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.
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Что такое похмелье
Похмелье – это комплекс симптомов, которые возникают после чрезмерного употребления алкоголя. Это про усталость, головную боль, тошноту, повышенную чувствительность к свету и шуму, раздражительность, головокружение и даже чувство тревоги. Каждый реагирует на алкоголь по-разному, поэтому выраженность симптомов у разных людей является непредсказуемой.
Симптомы обычно достигают пика, когда концентрация алкоголя в крови близка к нулю, то есть состояние дискомфорта начинает усиливаться, когда организм заканчивает метаболизм алкоголя. И эта фаза может длиться до 24 часов, оставляя человека вялым.
Почему алкоголь вызывает похмелье? Вот основные виновники:
- Обезвоживание. Алкоголь блокирует выделение вазопрессина – гормона, который помогает почкам удерживать воду. Результатом является чрезмерное выведение жидкости, что вызывает головную боль, жажду и усталость.
- Раздражение желудка. Алкоголь раздражает слизистую желудка и стимулирует чрезмерную выработку желудочного сока. Это объясняет тошноту, боль в животе и дискомфорт в пищеварении.
- Ацетальдегид. Когда печень метаболизирует алкоголь, она производит эту молекулу, которая является очень токсичной и поражает печень, мозг и пищеварительную систему, усиливая ощущение дискомфорта.
- Нарушение сна. Алкоголь нарушает циклы сна, особенно фазу быстрого сна, которая имеет важное значение для восстановления. На начальном этапе он облегчает засыпание, но фрагментирует сон, вызывая раннее пробуждение и постоянную усталость.
Также алкоголь дает временное ощущение эйфории, но как только эффект проходит, мозг компенсирует это ощущением беспокойства и тревоги. Это способствует раздражительности и психическому дискомфорту.
Существуют ли чудодейственные лекарства от похмелья
К сожалению, наука однозначно утверждает: не существует волшебного решения. Организму нужно время, чтобы вывести токсины, восстановить водный баланс и равновесие. Но определенные стратегии могут помочь уменьшить симптомы.
- Регидратация – первый союзник. Употребление большого количества воды или напитков, богатых электролитами, может компенсировать потерю жидкости и минералов.
- Есть легкую пищу, богатые питательными веществами продукты, фрукты и овощи. Особенно полезными могут быть бананы, богатые на калий.
- Отдыхать как можно больше. Сон – лучший союзник в восстановлении организма.
- Избегать тяжелых физических упражнений. Однако мягкая активность, как ходьба, может стимулировать кровообращение и способствовать выздоровлению.
Что касается народных средств – кофе, холодного душа или "освежающего напитка" – они дают лишь временное облегчение.
И, конечно, самый эффективный способ против похмелья – не допустить его. То есть пить в меру, есть перед этим, и разбавлять алкогольные напитки стаканами воды.Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научных исследованиях, но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.