Эти 4 вещи помогут быстро оправиться от похмелья, согласно науке

Похмелье после вечеринки раздражает. Ведь вы просыпаетесь с тяжелой головой, сухостью во рту и желудком, который умоляет вас сделать перерыв. Что еще хуже, неприятные ощущения могут длиться целый день.

По этому поводу наука имеет прагматичный взгляд: реальные решения редки, и единственное надежное средство – это терпение. Однако кое-что может помочь. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Что такое похмелье

Похмелье – это комплекс симптомов, которые возникают после чрезмерного употребления алкоголя. Это про усталость, головную боль, тошноту, повышенную чувствительность к свету и шуму, раздражительность, головокружение и даже чувство тревоги. Каждый реагирует на алкоголь по-разному, поэтому выраженность симптомов у разных людей является непредсказуемой.

Симптомы обычно достигают пика, когда концентрация алкоголя в крови близка к нулю, то есть состояние дискомфорта начинает усиливаться, когда организм заканчивает метаболизм алкоголя. И эта фаза может длиться до 24 часов, оставляя человека вялым.

Почему алкоголь вызывает похмелье? Вот основные виновники:

Обезвоживание . Алкоголь блокирует выделение вазопрессина – гормона, который помогает почкам удерживать воду. Результатом является чрезмерное выведение жидкости, что вызывает головную боль, жажду и усталость.

. Алкоголь блокирует выделение вазопрессина – гормона, который помогает почкам удерживать воду. Результатом является чрезмерное выведение жидкости, что вызывает головную боль, жажду и усталость. Раздражение желудка. Алкоголь раздражает слизистую желудка и стимулирует чрезмерную выработку желудочного сока. Это объясняет тошноту, боль в животе и дискомфорт в пищеварении.

Алкоголь раздражает слизистую желудка и стимулирует чрезмерную выработку желудочного сока. Это объясняет тошноту, боль в животе и дискомфорт в пищеварении. Ацетальдегид. Когда печень метаболизирует алкоголь, она производит эту молекулу, которая является очень токсичной и поражает печень, мозг и пищеварительную систему, усиливая ощущение дискомфорта.

Когда печень метаболизирует алкоголь, она производит эту молекулу, которая является очень токсичной и поражает печень, мозг и пищеварительную систему, усиливая ощущение дискомфорта. Нарушение сна. Алкоголь нарушает циклы сна, особенно фазу быстрого сна, которая имеет важное значение для восстановления. На начальном этапе он облегчает засыпание, но фрагментирует сон, вызывая раннее пробуждение и постоянную усталость.

Также алкоголь дает временное ощущение эйфории, но как только эффект проходит, мозг компенсирует это ощущением беспокойства и тревоги. Это способствует раздражительности и психическому дискомфорту.

Наука имеет прагматичный взгляд на похмелье и средства против него / Фото stockking@freepik

Существуют ли чудодейственные лекарства от похмелья

К сожалению, наука однозначно утверждает: не существует волшебного решения. Организму нужно время, чтобы вывести токсины, восстановить водный баланс и равновесие. Но определенные стратегии могут помочь уменьшить симптомы.

Регидратация – первый союзник. Употребление большого количества воды или напитков, богатых электролитами, может компенсировать потерю жидкости и минералов.

Употребление большого количества воды или напитков, богатых электролитами, может компенсировать потерю жидкости и минералов. Есть легкую пищу, богатые питательными веществами продукты, фрукты и овощи. Особенно полезными могут быть бананы, богатые на калий.

богатые питательными веществами продукты, фрукты и овощи. Особенно полезными могут быть бананы, богатые на калий. Отдыхать как можно больше. Сон – лучший союзник в восстановлении организма.

Сон – лучший союзник в восстановлении организма. Избегать тяжелых физических упражнений. Однако мягкая активность, как ходьба, может стимулировать кровообращение и способствовать выздоровлению.

Что касается народных средств – кофе, холодного душа или "освежающего напитка" – они дают лишь временное облегчение.

И, конечно, самый эффективный способ против похмелья – не допустить его. То есть пить в меру, есть перед этим, и разбавлять алкогольные напитки стаканами воды.

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