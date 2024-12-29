Ці 4 речі допоможуть швидко оговтатися від похмілля, згідно з наукою
Похмілля після вечірки дратує. Адже ви прокидаєтеся з важкою головою, сухістю в роті та шлунком, який благає вас зробити перерву. Щогірше, неприємні відчуття можуть тривати цілий день.
З цього приводу наука має прагматичний погляд: реальні рішення рідкісні, і єдиний надійний засіб – це терпіння. Однак дещо може допомогти. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.
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Що таке похмілля
Похмілля – це комплекс симптомів, які виникають після надмірного вживання алкоголю. Це про втому, головний біль, нудоту, підвищену чутливість до світла і шуму, дратівливість, запаморочення і навіть відчуття тривоги. Кожен реагує на алкоголь по-різному, тому вираженість симптомів у різних людей є непередбачуваною.
Симптоми зазвичай досягають піка, коли концентрація алкоголю в крові близька до нуля, тобто стан дискомфорту починає посилюватися, коли організм закінчує метаболізм алкоголю. І ця фаза може тривати до 24 годин, залишаючи людину млявою.
Чому алкоголь викликає похмілля? Ось основні винуватці:
- Зневоднення. Алкоголь блокує виділення вазопресину – гормону, який допомагає ниркам утримувати воду. Результатом є надмірне виведення рідини, що спричиняє головний біль, спрагу та втому.
- Подразнення шлунку. Алкоголь подразнює слизову шлунка і стимулює надмірне вироблення шлункового соку. Це пояснює нудоту, біль у животі та дискомфорт у травленні.
- Ацетальдегід. Коли печінка метаболізує алкоголь, вона виробляє цю молекулу, яка є дуже токсичною і вражає печінку, мозок і травну систему, посилюючи відчуття дискомфорту.
- Порушення сну. Алкоголь порушує цикли сну, особливо фазу швидкого сну, яка має важливе значення для відновлення. На початковому етапі він полегшує засинання, але фрагментує сон, спричиняючи раннє пробудження і постійну втому.
Також алкоголь дає тимчасове відчуття ейфорії, але як тільки ефект минає, мозок компенсує це відчуттям неспокою і тривоги. Це сприяє дратівливості та психічному дискомфорту.
Чи існують чудодійні ліки проти похмілля
На жаль, наука однозначно стверджує: не існує чарівного рішення. Організму потрібен час, щоб вивести токсини, відновити водний баланс і рівновагу. Але певні стратегії можуть допомогти зменшити симптоми.
- Регідратація – перший союзник. Вживання великої кількості води або напоїв, багатих на електроліти, може компенсувати втрату рідини та мінералів.
- Їсти легку їжу, багаті на поживні речовини продукти, фрукти та овочі. Особливо корисними можуть бути банани, багаті на калій.
- Відпочивати якомога більше. Сон – найкращий союзник у відновленні організму.
- Уникати важких фізичних вправ. Однак м'яка активність, як ходьба, може стимулювати кровообіг і сприяти одужанню.
Що стосується народних засобів – кави, холодного душу або "освіжаючого напою" – вони дають лише тимчасове полегшення.
І, звісно, найефективніший спосіб проти похмілля – не допустити його. Тобто пити в міру, їсти перед цим, і розбавляти алкогольні напої склянками води.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.