Волосы на груди у мужчин: стоит ли их удалять, по мнению женщин

Дискуссии на тему "как должны выглядеть мужчины в наше время", будем откровенны, на самом деле велись в любые времена. Один из "острых" вопросов – это волосы на груди и стоит ли их удалять?

А тем временем волосы на груди у мужчин снова в моде, тренд на безволосое тело – позади. Да и знаменитости дают нам понять, что волосатость актуальна – например Зак Эфрон, Хью Джекман, Генри Кавилл.

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Удалять ли волосы на груди: что думают женщины

Не им решать, конечно, выращивать вам волосы на теле или нет, а вам самим. В конце концов, это часть не только имиджа, но и вашего ощущения комфорта. С другой стороны, все же интересно, что по этому поводу нам скажет статистика другого пола – то есть что об этом думают женщины.

Волосы на теле – это часть не только вашего имиджа, но и ощущения комфорта / Фото freepik

Например, опрос американского издания The Oklahoman подчеркивает, что более 50% женщин предпочитают волосы на груди мужчин, если они хорошо подстрижены и не похожи на свитер.

женщин предпочитают волосы на груди мужчин, если они хорошо подстрижены и не похожи на свитер. А вот исследование компании Remington, проведенное среди более чем 400 женщин, показало, что 53% из них отдают предпочтение мужчинам с волосатым туловищем.

отдают предпочтение мужчинам с волосатым туловищем. В то же время опрос Fit Rated показал, что в среднем грудь (24%) является второй самой привлекательной частью тела мужчин, и уступает она лишь рукам (34%).

Итак, волосы на груди дают определенное преимущество в женском секторе. То есть статистика больше советует не удалять их, чем удалять. С учетом того, конечно, что выставленные напоказ волосы должны иметь эстетический вид. Но все же, напомним, это должно быть сугубо ваше решение.