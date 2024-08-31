Только одно слово – щетина. Более половины опрошенных назвали именно ее самой привлекательной формой волос на лице. А вот усы рассматривали как основной фактор, отвлекающий внимание.

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Плюс для щетины, минус для усов

Опрос 2000 взрослых лиц, которых привлекают мужчины, показал, что 55% из них считают щетину самой сексуальной формой волос на лице. Это значительно больше, чем за короткую бородку – 24%, или тем более за хипстерскую бороду – 8%. Усы понравились лишь 3%, уступив даже козлиной бородке – 7% и ремешку на подбородке – 4%.

Другой опрос, где участвовали 994 мужчины, выявил, что свежее бритье или подстригание бороды помогает им чувствовать себя более резкими (55%) и более мужественными (34%).

Профессор Тим Эндрюс (специализируется на восприятии лица и сотрудничает с Wilkinson Sword, который и заказал исследование) подчеркнул важность первого впечатления. Его исследование показало, что для инстинктивной оценки внешности человека на первой встрече требуется менее 10 секунд.

Человеку свойственно судить других по внешности и делать быстрые предположения об их личности, даже если эти предположения не всегда точны,

– говорит он.

По его логике, женщины используют макияж, чтобы подчеркнуть свои черты, а мужчины – волосы на лице. И понимание этих особенностей может помочь мужчинам оптимизировать свое поведение на свиданиях.

Человеку свойственно судить других по внешности, и делают это за менее чем 10 секунд / Фото Wilkinson Sword

Исследование показало, что щетина чаще всего ассоциируется с общительностью, короткая борода – с умом, а вот усы и козлиная бородка – с высокомерием. При этом чисто выбритые мужчины воспринимаются как надежные, а люди с длинной бородой – как ленивые.

Сами мужчины больше всего любят чисто выбритый вид, дальше щетину, короткую бороду и усы. Каждый 5 говорит, что слышит больше комплиментов после бритья или подстригания бороды, но только 43% всегда стараются привести себя в порядок или побриться перед свиданием.

Мужчины также довольно осторожны с экспериментами – большинство предпочитают придерживаться того, что они знают, а четверть опасаются, что новый образ им не подойдет.

Почти четверть признались, что не могут отрастить полную бороду, а почти половина игнорируют предложения других изменить свой стиль. Но 30% признались, что их фотография в профиле на сайте знакомств не совсем точная относительно волос на лице.