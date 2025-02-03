Стриптизер назвал самые "дикие вещи", которые он видел на девичниках

Когда вы думаете о мужчинах-стриптизерах, вы, вероятно, представляете себе определенный образ. Обычно они уверены в себе, веселые и знатоки того, как развлечь женщин.

31-летний Нат Уайлд рассказал о скандальных случаях, которые случались с ним во время девичников. О них пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Daily Star.

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Девушки заключали сумасшедшие сделки

По его словам, большинство посетителей, как правило, навеселе, и существует негласное правило: "Что здесь происходит, здесь и остается". На самом деле, он рассказал, что многие изменяли во время празднования будущей свадьбы.

Когда его спросили о самой дикой вещи, свидетелем которой он был на работе, Нат ответил: "Я помню девичник, который я организовывал, и каждая девушка невесты имела партнера, и все они изменяли. Девушки заключили соглашение, и все они сделали это, и никогда больше об этом не говорили. Это было довольно безумно".

Сначала для Ната стриптиз был подработкой на выходных. В то время он работал плотником, которому просто нужны были дополнительные деньги. Но когда он зарегистрировался на OnlyFans, он начал зарабатывать немалые деньги. Впоследствии, этот сервис стал его основным местом работы.

Он говорит, что большинство людей рады видеть его, когда он приходит на работу, поскольку многие женщины взволнованы и хотят хорошо провести время.

Женские измены, определенно, случаются, и я это видел, – говорит он. – Я также слышал много историй об этом от моих коллег. Я бы не сказал, что это очень распространенное явление и случается каждый раз, но, возможно, это случается где-то в каждой десятой или пятнадцатой группе.



Стриптиз для Ната был подработкой / фото из инстаграма Вайлда

Нат разделяет работу и личное

Несмотря на то, что он был свидетелем многих громких выходок на работе, он настаивает, что это не повлияло на его мнение о том, чтобы завязать брак. На самом деле, ему очень хорошо удается разграничивать эти вещи.

Для Ната работа – это просто концерт, на котором он наслаждается жизнью, не осуждая других. Он объяснил: "Работа никогда не меняла моих личных взглядов на брак, отношения или что-либо другое. Работа всегда была просто работой".

Я там, чтобы работать, и это все. Конечно, когда я был моложе, я хорошо проводил время, но я никогда не был тусовщиком. Я чувствую, что уже достаточно пожил таким стилем жизни, и в какой-то момент ты переступаешь через это, и дело уже не в этом. Это просто работа. Когда ты уходишь с работы, ты оставляешь ее там,

– подчеркнул он.

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Нат добавил, что его работа никогда не меняла мнение о женитьбе или создании семьи. И он думает, что если отделять работу от семьи, то она не будет влиять на отношения.