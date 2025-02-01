28-летняя Ана Нелло целыми днями обсуждает горячую тему со своими поклонниками и коллегами-творцами, даже делится их историями в своем подкасте "Какая она". Накануне праздника Амура инфлюенсерка делится советами для любого кавалера, который хочет поразить свою даму в постели, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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Во что не одеваться на свидании

Как ни странно, первый совет касается пространства за пределами спальни.

Если вы хотите завести женщину, вам нужно приложить усилия до того, как вы окажетесь в постели,

– говорит модель, которая имеет 1,2 миллиона подписчиков.

Она заметила, что необходимо правильно спланировать свидание, сделать комплимент, а также быть галантным. К примеру, открыть дверь.

"Быть джентльменом и показывать, что вам не безразлично – вот как нас можно разжечь", – добавила она.

Ана посоветовала также немного дразнить девушку во время ужина. Проведите рукой по ее щеке, коснитесь ее плеча или колена и дайте понять, насколько красивой вы ее считаете. И оденьтесь соответственно случаю.

Будьте галантным на свидании / Фото pressfoto

Если ты появишься в спортивных штанах, тебе не светит секс,

– подчеркнула она.

Уделите внимание клитору

Когда вы окажетесь в спальне, есть одна ключевая часть тела, на которую вам нужно обратить особое внимание. Ана сказала: "Мужчинам во время секса нужно больше сосредотачиваться на клиторе".

По словам девушки, это чрезвычайно важно. Более того, если мужчины не умеют взаимодействовать с интимными частями тела женщины, то о будущих встречах можно не мечтать.

Не тереть слишком сильно. Еще одно правило для великолепного секса? Наслаждайтесь оральным сексом, но продолжайте просить о нем, если вы парень,

– добавила она.

Как отметила Ана, следует использовать последовательные движения, а также обращать внимание на сигналы тела партнерши. Они помогут понять, ли вы все правильно делаете.

Чтобы выровнять игру, используйте секс-игрушки, но сначала посоветуйтесь с ней. Если у вас было всего несколько свиданий, отложите вибраторы на некоторое время и сосредоточьтесь на том, чтобы лучше узнать ее тело,

– предлагает Ана.

Обратите внимание на реакции ее тела / Фото lookstudio

Кроме физических советов, жительница Флориды, которая живет в Майами, говорит, что лично ей нравятся доминантные мужчины в спальне, а еще ее заводит красивая борода.

"Если у вас плохой секс, это может быть ваша вина. Признайте это, а потом возьмитесь за работу, чтобы исправить ситуацию. Плохой секс обычно случается лишь тогда, когда вы не слушаете другого человека в спальне", – дала совет напоследок.

Стоит внимания Что в себе следует развивать, чтобы быть привлекательнее – и нет, это вообще не про внешность

Прислушайтесь к советам Аны. Они могут качественно повлиять на вашу интимную жизнь. Как на ее наличие, так и на частоту.