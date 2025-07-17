Патриотизм, семья и "ошибки молодости": что означают татуировки Александра Усика

Александр Усик – действующий, но уже и легендарный украинский боксер. Больше всего он известен, конечно, своими спортивными достижениями, но и его яркие татуировки притягивают внимание людей.

Какие рисунки украшают тело Усика, какой смысл передают изображения на коже спортсмена? Об этом расскажет 24 Канал благодаря Vean tattoo.

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От спартанца до карты Украины: как татуировки Александра Усика рассказывают его историю?

Татуировки Александра Усика имеют глубокий личный смысл, отражают его жизненные ценности, спортивную карьеру, уважение к семье, и, конечно, любовь к Украине. То есть эти рисунки – не просто декор, а история его жизни, символизированная в искусстве.

Первую татуировку боксер сделал в 20 лет. Речь идет об изображении спартанского воина, и расположена она на правом плече мужчины. Рисунок символизирует силу, мужество и боевой дух.

Со временем на теле Усика появились другие тату, преимущественно на руках и спине. На внутренней стороне правого предплечья красуются олимпийские кольца, надписи "Пекин" и "2008", а также "Лондон" и "2012". Значение очевидное – это об участии боксера и о его победе на Олимпийских играх.

На правом плече Усика изображены герб Украины и Родина-Мать. В одном интервью еще в 2020 году боксер упоминал, что имеет на себе нататуированную карту Украины – конечно, с родным для себя Крымом, а еще Киево-Печерскую лавру и символ мира – голубя.

Татуировки Усика – что показывают символы на теле легенды бокса / Смотрите фото из инстаграма боксера

Кроме патриотизма и гордости за Украину, Александр Усик показывает через тату и то, насколько важное место в сердце его занимает семья. На правом бицепсе боксера выгравировано имя дочери Елизаветы, на левом – сына Кирилла.

На спине спортсмена изображен Архангел Гавриил, который, по словам Усика, "охраняет его с тыла". Этот рисунок подарен другим боксером, Василием Ломаченко, еще в 2013.

Как-то Усик признался, что с возрастом переосмыслил свое отношение к татуировкам, даже называл некоторые из них "ошибкой молодости". Более того, одно из изображений на левом плече, сделанное "под пиво" с другом, боксер собирался удалить.

Однако фанаты не заметили с годами уменьшения количества рисунков на теле Александра. Большинство татуировок звезды бокса остаются неотъемлемой частью его образа, рассказывая о его пути как спортсмена, патриота и семьянина.