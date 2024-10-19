В каком цвете встречать 2025 год мужчинам: от этого зависит ваш успех

Каждый новый год приносит с собой новые надежды, планы и возможности, да и 2025 не будет исключением. А правильно подобранная одежда может стать символом вашего успеха уже с самого начала года. Не будем и упоминать о том, как важно для самооценки попадать в тренды и быть модным.

И даже не будем намекать, что цвет одежды может сыграть важную роль для формирования позитивной энергетики. Просто бросим взгляд на ключевые тренды в мужской моде, появившиеся в подиумных коллекциях сезона весна – лето 2025. Подробно о них рассказали на портале FashionUnited.

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А взглянуть там есть на что, ведь коллекции SS25 внесли оживление в традиционную цветовую гамму мужской одежды. А все благодаря новому поколению оттенков, которые соединили современность с винтажной роскошью и мужественность с женственностью. Эти тона тщательно продуманы, чтобы соответствовать настроениям потребителей и пробуждать чувства.

Ember Glow – жар уголька, теплый оттенок оранжевого

Цвета становятся все более транссезонными, и тренд Ember Glow привносит в весеннюю палитру согревающий винтажный оттенок. Вдохновленный 70-ми, но с современным оттенком, он избегает откровенно ретро-вида, одновременно передавая ощущение утешительной ностальгии.

оттенок. Вдохновленный 70-ми, но с современным оттенком, он избегает откровенно ретро-вида, одновременно передавая ощущение утешительной ностальгии. Выгоревшие оранжевые и карамельные оттенки добавляют богатства и глубины кожаным изделиям премиум-класса и легким изделиям из льна или хлопка. Выразительного образа можно достичь с помощью однотонных вещей, координирующих образ с ног до головы.

Тренд Ember Glow в мужской одежде / Фото Trendstop

Snow Peach – снежный персик, нежный оттенок персикового

Традиционно женственные тона уверенно переходят от женской одежды к мужской. Нежно-розовый оттенок с интересным абрикосовым подтоном, Snow Peach, соответствует тенденции к смягченному восприятию маскулинности.

от женской одежды к мужской. Нежно-розовый оттенок с интересным абрикосовым подтоном, Snow Peach, соответствует тенденции к смягченному восприятию маскулинности. Работая в разных категориях продукции, этот цвет предлагает новую альтернативу обычной яркой спортивной одежде или трикотажу нейтральных оттенков. Он также добавляет более мягкий оттенок к четким техническим материалам или твердым аксессуарам, таким как очки.

Тренд Snow Peach в мужской одежде / Фото Trendstop

Charcoal Teal – угольная бирюза, бирюзовый с примесью серого

Классические бирюзовые тона эволюционируют вместе с оттенком угольно-серого, придавая новое измерение сине-зеленым тонам. Этот цвет создает эффект в длинных слоях, пальто и легких трикотажных изделиях, сохраняя при этом привлекательность нейтрального цвета.

вместе с оттенком угольно-серого, придавая новое измерение сине-зеленым тонам. Этот цвет создает эффект в длинных слоях, пальто и легких трикотажных изделиях, сохраняя при этом привлекательность нейтрального цвета. Матовая кожа и замша подчеркивают его запыленную, но весеннюю природу, а также мягкость, которую он придает кожаным изделиям и спортивной обуви. Он также использует транссезонную природу современного цвета, что одинаково хорошо работает для осенних вещей.

Тренд Charcoal Teal в мужской одежде / Фото Trendstop

Итак, для успешного начала 2025 года мужчинам стоит обратить внимание на определенные трендовые цвета, которые подчеркивают характер, показывают современность и помогают привлечь удачу. А главное – могут стать неплохим способом настроить себя на успешный старт нового года.