В каком цвете встречать 2025 год мужчинам: от этого зависит ваш успех
Источник:FashionUnited
Каждый новый год приносит с собой новые надежды, планы и возможности, да и 2025 не будет исключением. А правильно подобранная одежда может стать символом вашего успеха уже с самого начала года. Не будем и упоминать о том, как важно для самооценки попадать в тренды и быть модным.
И даже не будем намекать, что цвет одежды может сыграть важную роль для формирования позитивной энергетики. Просто бросим взгляд на ключевые тренды в мужской моде, появившиеся в подиумных коллекциях сезона весна – лето 2025. Подробно о них рассказали на портале FashionUnited.
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А взглянуть там есть на что, ведь коллекции SS25 внесли оживление в традиционную цветовую гамму мужской одежды. А все благодаря новому поколению оттенков, которые соединили современность с винтажной роскошью и мужественность с женственностью. Эти тона тщательно продуманы, чтобы соответствовать настроениям потребителей и пробуждать чувства.
Ember Glow – жар уголька, теплый оттенок оранжевого
- Цвета становятся все более транссезонными, и тренд Ember Glow привносит в весеннюю палитру согревающий винтажный оттенок. Вдохновленный 70-ми, но с современным оттенком, он избегает откровенно ретро-вида, одновременно передавая ощущение утешительной ностальгии.
- Выгоревшие оранжевые и карамельные оттенки добавляют богатства и глубины кожаным изделиям премиум-класса и легким изделиям из льна или хлопка. Выразительного образа можно достичь с помощью однотонных вещей, координирующих образ с ног до головы.
Snow Peach – снежный персик, нежный оттенок персикового
- Традиционно женственные тона уверенно переходят от женской одежды к мужской. Нежно-розовый оттенок с интересным абрикосовым подтоном, Snow Peach, соответствует тенденции к смягченному восприятию маскулинности.
- Работая в разных категориях продукции, этот цвет предлагает новую альтернативу обычной яркой спортивной одежде или трикотажу нейтральных оттенков. Он также добавляет более мягкий оттенок к четким техническим материалам или твердым аксессуарам, таким как очки.
Charcoal Teal – угольная бирюза, бирюзовый с примесью серого
- Классические бирюзовые тона эволюционируют вместе с оттенком угольно-серого, придавая новое измерение сине-зеленым тонам. Этот цвет создает эффект в длинных слоях, пальто и легких трикотажных изделиях, сохраняя при этом привлекательность нейтрального цвета.
- Матовая кожа и замша подчеркивают его запыленную, но весеннюю природу, а также мягкость, которую он придает кожаным изделиям и спортивной обуви. Он также использует транссезонную природу современного цвета, что одинаково хорошо работает для осенних вещей.
Итак, для успешного начала 2025 года мужчинам стоит обратить внимание на определенные трендовые цвета, которые подчеркивают характер, показывают современность и помогают привлечь удачу. А главное – могут стать неплохим способом настроить себя на успешный старт нового года.