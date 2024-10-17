Интерес как к вещам премиум-класса, так и к предметам первой необходимости сейчас чрезвычайно высок, пишет Man of Many. Но тенденция на базовую одежду продолжает расти, особенно в области офисной моды.

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Эволюция офисной одежды и ее влияние на мужскую моду

Если взглянуть на роль офисной одежды в мужской моде в постпандемическом мире, то характерные черты эволюции очевидны. Пройдитесь по любому мегаполису, и вы увидите, что корпоративная толпа изменилась. Революция против костюмов и галстуков движется быстро.

Это изменение корпоративных норм отражается на мире моды в целом, говорит Оли Арнольд, директор по стилю MR PORTER.

Это, очевидно, связано с устойчивым характером культуры работы из дома: мы наблюдаем повышенный аппетит к универсальным вещам, которые можно легко одевать и снимать,

– считает он.

Базовые, простые и качественно пошитые вещи – вот что сейчас соответствует новым стандартам и нормам современной одежды. Но как выглядят эти новые нормы?

Тенденция на базовую одежду продолжает расти, особенно в области офисной моды / Фото freepik