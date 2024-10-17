Интерес как к вещам премиум-класса, так и к предметам первой необходимости сейчас чрезвычайно высок, пишет Man of Many. Но тенденция на базовую одежду продолжает расти, особенно в области офисной моды.
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Эволюция офисной одежды и ее влияние на мужскую моду
Если взглянуть на роль офисной одежды в мужской моде в постпандемическом мире, то характерные черты эволюции очевидны. Пройдитесь по любому мегаполису, и вы увидите, что корпоративная толпа изменилась. Революция против костюмов и галстуков движется быстро.
Это изменение корпоративных норм отражается на мире моды в целом, говорит Оли Арнольд, директор по стилю MR PORTER.
Это, очевидно, связано с устойчивым характером культуры работы из дома: мы наблюдаем повышенный аппетит к универсальным вещам, которые можно легко одевать и снимать,
– считает он.
Базовые, простые и качественно пошитые вещи – вот что сейчас соответствует новым стандартам и нормам современной одежды. Но как выглядят эти новые нормы?
Тенденция на базовую одежду продолжает расти, особенно в области офисной моды / Фото freepik
- Расслабленный крой является самой большой тенденцией 2024 года в мужской моде. Этот год принес гораздо более универсальный взгляд на старосветский стиль, сочетая домашнюю одежду для отдыха с современным корпоративным нарядом. В это время на рынке популярны недорогие базовые вещи, но это не значит, что они плохо сделаны. При этом стилист советует выбирать многослойный подход, например футболка плюс легкая куртка.
- Цвет для настроения. Веселая, яркая одежда, которая прекрасно носится и мгновенно поднимает настроение – популярный тренд. Это громкие и гордые рубашки с принтами, смелый трикотаж, бархат, игривый дизайн, воплощающие чувство надежды, которое нам всем не помешало бы прямо сейчас.
- Утилитарные вещи. Тенденция к одежде милитари продолжит набирать обороты и дальше. С акцентом на практичность и аппетитом к чистым силуэтам и премиальным тканям, даже мировые дома высокой моды нацелились на утилитарную одежду.
- Храбрость в моде. Оли Арнольд прогнозирует, что в ближайшие месяцы мужчины станут намного бесстрашнее в одежде. Они будут чувствовать свободу и уверенность в выражении своей индивидуальности, а один из самых простых способов – добавить немного блеска к наряду. Это про изящное кольцо, простую повседневную цепочку или любой другой приметный аксессуар.