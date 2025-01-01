В трендах тиктока: 20 советов, чтобы легче заснуть и улучшить свой сон
В тиктоке сейчас очень популярен тренд Sleepmaxxing. Он обещает улучшить наш сон для настроения, лучшего самочувствия и производительности. Заманчиво, правда?
Действительно, когда мы лучше спим, все вокруг идет лучше: мы более креативные, сконцентрированные и эффективные. Так что же там советуют для этого делать? 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.
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Подборка лучших советов для крепкого сна, найденных в тиктоке
- Никакой жидкости за 2 часа до сна. Это чтобы не просыпаться посреди ночи по зову в туалет.
- Прохладная температура в спальне. Идеальная для сна – от 16 до 18 градусов. Это способствует выработке мелатонина, гормона сна.
- Спите в полной темноте. Это тоже способствует выработке мелатонина и улучшает качество сна. Искусственный свет же может этому навредить.
- Используйте белый шум. Его часто используют для маскировки окружающих звуков, если вы чувствительны к ним.
- Утяжеленное одеяло. Оно обеспечивает давление, подобное объятиям, и способствует выработке серотонина для расслабления и глубокого сна.
- Не ставить будильник. Идея в том, чтобы избежать стресса от громкого будильника утром, вместо этого просыпаться естественно.
- Пить 500 миллиграммов магния в день. Он помогает успокоить нервную систему и способствует расслаблению.
- 15 минут в сауне в день. Это может улучшить кровообращение, расслабить мышцы и способствовать релаксации.
- Душ за час до сна. Теплый душ помогает расслабить мышцы и успокоить ум.
- Спорт перед сном. Умеренная физическая активность может способствовать глубокому сну. Секс здесь тоже подходит.
- Никакого кофеина после 15 часов. Потому что он блокирует рецепторы аденозина – вещества, которое способствует засыпанию.
- 30 минут естественного света в день. Оно помогает регулировать внутренние биологические часы, плюс витамин D.
- 20 минут медитации в день. Это отличный способ уменьшить стресс и тревогу.
- 2 киви перед сном. Они богаты антиоксидантами и серотонином, предшественник мелатонина.
- Спать на спине. Это позволяет избежать положений, которые нарушают баланс лица (но этому нет достаточно научных доказательств).
- Пейте травяной настой, в частности ромашки или валерианы, что хорошо известны своими успокаивающими свойствами.
- Носите очки против синего света. Они блокируют свет, который прерывает выработку мелатонина.
- Используйте красный свет. Он не нарушает выработку мелатонина и может создать расслабленную атмосферу.
- Простыни из органического хлопка. Это хороший способ уменьшить раздражение кожи и улучшить комфорт во время сна.
- Не пользуйтесь телефоном перед сном перед сном и после пробуждения. Это уменьшает влияние синего света от экранов, которое нарушает сон.
Но обратите внимание: Sleepmaxxing – это хорошая идея на бумаге, но является только трендом тиктока. И вы должны хорошо понимать, как получить из него максимум пользы, не перегибая палку.
Пример тренда Sleepmaxxing: смотрите видео garrettsalemВажно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научных исследованиях, но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.