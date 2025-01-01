У трендах тіктока: 20 порад, щоб легше заснути та покращити свій сон

У тіктоці зараз дуже популярний тренд Sleepmaxxing. Він обіцяє покращити наш сон для настрою, кращого самопочуття та продуктивності. Заманливо, авжеж?

Справді, коли ми краще спимо, все навколо йде краще: ми більш креативні, сконцентровані та ефективні. То що ж там радять для цього робити? 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Добірка найкращих порад для міцного сну, знайдених у тіктоці

Жодної рідини за 2 години до сну. Це щоб не прокидатися посеред ночі за покликом у туалет.

Це щоб не прокидатися посеред ночі за покликом у туалет. Прохолодна температура в спальні. Ідеальна для сну – від 16 до 18 градусів. Це сприяє виробленню мелатоніну, гормону сну.

Ідеальна для сну – від 16 до 18 градусів. Це сприяє виробленню мелатоніну, гормону сну. Спіть у повній темряві. Це теж сприяє виробленню мелатоніну і покращує якість сну. Штучне світло ж може цьому зашкодити.

Це теж сприяє виробленню мелатоніну і покращує якість сну. Штучне світло ж може цьому зашкодити. Використовуйте білий шум. Його часто використовують для маскування навколишніх звуків, якщо ви чутливі до них.

Його часто використовують для маскування навколишніх звуків, якщо ви чутливі до них. Обтяжена ковдра. Вона забезпечує тиск, подібний до обіймів, і сприяє виробленню серотоніну для розслаблення і глибокого сну.

Вона забезпечує тиск, подібний до обіймів, і сприяє виробленню серотоніну для розслаблення і глибокого сну. Не ставити будильник. Ідея в тому, щоб уникнути стресу від гучного будильника вранці, натомість прокидатися природно.

Ідея в тому, щоб уникнути стресу від гучного будильника вранці, натомість прокидатися природно. Пити 500 міліграмів магнію на день. Він допомагає заспокоїти нервову систему і сприяє розслабленню.

Він допомагає заспокоїти нервову систему і сприяє розслабленню. 15 хвилин у сауні на день. Це може покращити кровообіг, розслабити м'язи та сприяти релаксації.

Це може покращити кровообіг, розслабити м'язи та сприяти релаксації. Душ за годину до сну. Теплий душ допомагає розслабити м'язи й заспокоїти розум.

Теплий душ допомагає розслабити м'язи й заспокоїти розум. Спорт перед сном. Помірна фізична активність може сприяти глибокому сну. Секс тут теж підходить.

Sleepmaxxing: як у тіктоці обіцяють покращити ваш сон / Фото krakenimages.com@freepik

Ніякого кофеїну після 15 години. Бо він блокує рецептори аденозину – речовини, яка сприяє засинанню.

Бо він блокує рецептори аденозину – речовини, яка сприяє засинанню. 30 хвилин природного світла на день. Воно допомагає регулювати внутрішній біологічний годинник, плюс вітамін D.

Воно допомагає регулювати внутрішній біологічний годинник, плюс вітамін D. 20 хвилин медитації на день. Це чудовий спосіб зменшити стрес і тривогу.

Це чудовий спосіб зменшити стрес і тривогу. 2 ківі перед сном. Вони багаті на антиоксиданти та серотонін, попередник мелатоніну.

Вони багаті на антиоксиданти та серотонін, попередник мелатоніну. Спати на спині. Це дозволяє уникнути положень, які порушують баланс обличчя (але цьому немає достатньо наукових доказів).

Це дозволяє уникнути положень, які порушують баланс обличчя (але цьому немає достатньо наукових доказів). Пийте трав'яний настій, зокрема ромашки або валеріани, що добре відомі своїми заспокійливими властивостями.

зокрема ромашки або валеріани, що добре відомі своїми заспокійливими властивостями. Носіть окуляри проти синього світла. Вони блокують світло, яке перериває вироблення мелатоніну.

Вони блокують світло, яке перериває вироблення мелатоніну. Використовуйте червоне світло. Воно не порушує вироблення мелатоніну і може створити розслаблену атмосферу.

Воно не порушує вироблення мелатоніну і може створити розслаблену атмосферу. Простирадла з органічної бавовни. Це хороший спосіб зменшити подразнення шкіри та покращити комфорт під час сну.

Це хороший спосіб зменшити подразнення шкіри та покращити комфорт під час сну. Не користуйтеся телефоном перед сном і після пробудження. Це зменшує вплив синього світла від екранів, яке порушує сон.

Але зверніть увагу: Sleepmaxxing – це гарна ідея на папері, але є лише трендом тіктока. І ви маєте добре розуміти, як здобути з нього максимум користі, не перегинаючи палицю.

Приклад тренду Sleepmaxxing: дивіться відео garrettsalem

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