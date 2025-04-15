"Обитатель земли" на руке: Тому Крузу и Лео Ди Каприо сейчас завидуют все фанаты часов
- Том Круз и Леонардо Ди Каприо носят новую модель часов Rolex – Land-Dweller.
- Они стоят примерно 17 тысяч долларов США и являются, говорят, самой точной моделью бренда.
- Круза и Ди Капри заметили с Land-Dweller буквально через считанные дни после запуска модели.
Для Тома Круза нет невыполнимых миссий. Несложно, следовательно, было и получить самый желанный сегодня Rolex – как для него, так и, скажем, для Леонардо Ди Каприо.
62-летний Круз надел новые Land-Dweller на свое запястье, и это более примечательное достижение, потому что Ди Каприо является амбассадором этого бренда. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.
Смотрите также Цукерберг засветил часы за сотни тысяч долларов: что это за модель
Rolex Land-Dweller заприметили на руках Круза и Ди Каприо
8 апреля Том Круз прибыл в Лондон (как раз там, к слову, состоится мировая премьера фильма "Миссия невыполнима 8"). И на этот раз со своей фирменной гривой актер соединил расслабленный наряд с часами Rolex Land-Dweller.
Rolex анонсировал новую "приземленную" коллекцию часов на выставке Watches and Wonders 2025. После "Обитателя неба" (Sky-Dweller – для путешественников, которые путешествовали воздушными маршрутами) и "Обитателя моря" (Sea-Dweller – для дайверов, которые ныряли в океанские глубины) появился "Обитатель земли" (Land-Dweller – для всех остальных целей).
Тома Круза заметили с новой моделью Rolex всего через несколько дней после ее запуска / Фото из инстаграма celebwatchspotter
К теме Несмотря на то, что имеет более 100 миллиардов: Билл Гейтс носит дешевые часы Casio, и вот какие
- У Land-Dweller – форма корпуса с острыми углами, новый юбилейный браслет и циферблат, который можно описать как соты (хотя некоторые скажут, что он похож на вафли).
- А еще новый механизм с высокой частотой в 5 герц и революционный пусковой механизм Dynapulse. Его приводит в движение ротор из желтого золота, украшенный Côtes de Genève, который видно сквозь сапфировое стекло задней крышки.
- Более того, Land-Dweller является самым точным Rolex, когда-либо созданным швейцарским брендом роскоши.
То есть, да, Том Круз имеет действительно хороший вкус.
Как, в конце концов, и Леонардо Ди Каприо. Он надел Land-Dweller на CinemaCon 2025, почти сразу после представления модели – это одна из привилегий, которой больше всего завидуют энтузиасты часов, зарезервированный для амбассадора бренда такого уровня.
А стоит Rolex Land-Dweller примерно 17 тысяч долларов США (это около 700 тысяч гривен).