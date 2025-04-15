"Мешканець землі" на руці: Тому Крузу і Лео Ді Капріо нині заздрять усі фанати годинників

Для Тома Круза немає нездійсненних місій. Нескладно, отже, було й здобути найбажаніший сьогодні Rolex – як для нього, так і, скажімо, для Леонардо Ді Капріо.

62-річний Круз одягнув новий Land-Dweller на свій зап'ясток, і це примітніше досягнення, бо Ді Капріо є амбасадором цього бренду. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Rolex Land-Dweller помітили на руках Круза і Ді Капріо

8 квітня Том Круз прибув до Лондона (якраз там, до слова, відбудеться світова прем'єра фільму "Місія нездійсненна 8"). І цього разу зі своєю фірмовою гривою актор поєднав розслаблене вбрання з годинником Rolex Land-Dweller.

Rolex анонсував нову "приземлену" колекцію годинників на виставці Watches and Wonders 2025. Після "Мешканця неба" (Sky-Dweller – для мандрівників, які подорожували повітряними маршрутами) та "Мешканця моря" (Sea-Dweller – для дайверів, які пірнали в океанські глибини) з'явився "Мешканець землі" (Land-Dweller – для всіх інших цілей).

Тома Круза помітили з новою моделлю Rolex всього через кілька днів після її запуску / Фото з інстаграму celebwatchspotter

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У Land-Dweller – форма корпусу з гострішими кутами, новий ювілейний браслет і циферблат, який можна описати як соти (хоча дехто скаже, що він схожий на вафлі).

А ще новий механізм із високою частотою у 5 герців та революційний пусковий механізм Dynapulse. Його приводить у рух ротор із жовтого золота, прикрашений Côtes de Genève, який видно крізь сапфірове скло задньої кришки.

Ба більше, Land-Dweller є найточнішим Rolex, коли-небудь створеним швейцарським брендом розкоші.

Тобто, так, Том Круз має справді гарний смак.

Як, зрештою, і Леонардо Ді Капріо. Він одягнув Land-Dweller на CinemaCon 2025, майже зразу після представлення моделі – це один із привілеїв, якому найбільше заздрять ентузіасти годинників, зарезервований для амбасадора бренду такого рівня.

А коштує Rolex Land-Dweller приблизно 17 тисяч доларів США (це близько 700 тисяч гривень).