Тихая ходьба: тренд тиктока, который укрепляет здоровье и может изменить вашу повседневную жизнь

Польза ходьбы для нашего здоровья хорошо известна. Но даже если вы добавили эту активность в свой распорядок дня, очень вероятно, что не используете ее преимущества полностью.

Причина в распространенной привычке слушать музыку или подкасты во время прогулок. Это кажется безобидным, но на самом деле, пишет GQ, может ухудшить нашу способность фокусироваться и оптимизировать наше самочувствие.

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Что такое тихая ходьба, которая все большую приобретает популярность

Вот именно здесь появляется тренд на тихую ходьбу, который уже несколько месяцев штурмует тикток. Он поощряет людей отказаться от интенсивных кардиотренировок и посвятить себя тихим прогулкам в одиночестве, вдали от шума и факторов, отвлекающих внимание.

чтобы превратить ходьбу в форму медитации в движении, что позволяет людям восстановить связь с собой и более спокойно встречать ежедневные вызовы.

Тихая ходьба не является инновационной концепцией, но приобретает особое значение, когда наша повседневная жизнь пронизана множеством раздражителей. Эта практика предлагает нам возможность оторваться от хаоса, окружающего нас хаоса. Прогулка в тишине становится приглашением погрузиться в размышления, необходимые в мире, где времени на себя становится все меньше.

Какая польза от прогулок в тишине

Прежде всего это возможность уменьшить стресс и тревогу. Выделяя время на то, чтобы прислушаться к своим мыслям, мы погружаемся в форму трогательной медитации, которая помогает нам лучше понять свои эмоции, одновременно восстанавливая связь с окружающей средой.

Как отмечает клинический психолог Хуанита Гуэрра, тихая ходьба является отличным способом восстановить внутреннее равновесие. Плюс, конечно, улучшение физической формы и в целом здоровья. Она снижает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, одновременно повышая нашу энергию и устойчивость.

Почему важно посвятить себя тихим прогулкам в одиночестве, вдали от всего, что отвлекает внимание / Фото freepik

Этот момент покоя помогает нам прояснить наши мысли, поставить цели, жить более целенаправленно. Отказываясь от многозадачности, которая часто чрезмерно ценится в нашем обществе, мы становимся более эффективными и продуктивными.

Тихая прогулка – это как?

Представьте себя, например, в тихом парке, вдали от городской суеты, где свежий воздух касается вашего лица. Вдали от звонков и ежедневных забот вы чувствуете землю под ногами, любуетесь оттенками зелени и позволяете своему разуму путешествовать под успокаивающие звуки природы.

вы чувствуете землю под ногами, любуетесь оттенками зелени и позволяете своему разуму путешествовать под успокаивающие звуки природы. Чтобы получить максимальную пользу, выберите тихое место, желательно в естественной среде, и убедитесь, что вы в одиночестве, даже без домашних животных. Перед этим лишите себя жажды или голода, чтобы они не нарушили момент покоя. Сосредоточьтесь на дыхании и гармонии, наслаждаясь каждым мгновением.

даже без домашних животных. Перед этим лишите себя жажды или голода, чтобы они не нарушили момент покоя. Сосредоточьтесь на дыхании и гармонии, наслаждаясь каждым мгновением. Если природа недоступна, вы можете практиковать эту прогулку где угодно, даже в городской среде. Нужно лишь погрузиться в пузырь внутренней тишины, независимо от того, насколько шумным является окружение. Магия тихой ходьбы заключается в ее способности создавать моменты покоя, где бы вы ни находились.

исследования также показывают, что тихие прогулки, в частности на природе, могут улучшить наш сон и уменьшить количество негативных мыслей. Коротко говоря, эта практика делает каждый наш шаг шагом к более сбалансированной и спокойной жизни.

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