Идеально для стальных ног: 5 упражнений на 30 минут

Лучшие упражнения для стальных ног – это те, что прорабатывают каждую сторону отдельно. Классические движения, например приседания, хороши, но могут привести к мышечному дисбалансу.

Поэтому любая полноценная тренировка должна включать различные упражнения, при выполнении которых вы можете сосредоточиться на каждой ноге. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

Смотрите также Замечательная тренировка для тех, кто сидит целый день

Как укрепить ноги за полчаса: 5 эффективных упражнений

Чтобы набрать больше мышц, улучшить баланс, выносливость, координацию, подвижность и производительность в спортзале, этот комплекс упражнений для ног подходит просто идеально. Тренер и эксперт по домашним тренировкам Джеймс Стирлинг поделился им в своих социальных сетях.

Он не слишком объемный, но прекрасно сочетает отдельные движения с комплексными, создавая универсальный вариант. Он также может быть более приемлемым для тех, кто только начинает заниматься спортом.

Тренировка не сложная, и в ней не слишком много повторений, но она поможет вам нарастить мышцы благодаря более спокойному темпу – каждое повторение следует делать осознанно, активизируя мышцы, и выкладываться на полную.

Комплекс из 5 упражнений для идеальных стальных ног: смотрите видео london_fitness_guy

Все, что вам нужно для этой тренировки – немного места, 30 минут и гантели или гири. Если вы новичок, попробуйте легкие и средние веса. И если вы сосредоточитесь на правильном выполнении каждого упражнения, то быстро заметите результат.