В сети определились с "самой сексуальной репортершей в истории человечества": горячие фото американки

Знакомьтесь с Триш Кристакис, телерепортером баскетбольного клуба "Майами Хит". Из-за крайней публикации в сети ее успели окрестить "самым сексуальным репортером в истории человечества".

Безумно популярной она проснулась после завершения сезона НБА. Триш Кристакис выложила фотографию, на которой позирует в экстремально обтягивающем платье. И этот кадр посмотрели более 11 миллионов раз и очень и очень живо обсуждают, пишет 24 Канал.

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В сети сходят с ума от Триш Кристакис

Найти комментарий, в котором Триш назвали "самой сексуальной репортершей в истории человечества", практически невозможно. Но об этом накануне написали на фейсбук-странице спортивного портала FootyRoom. В то же время мы заглянули под ее сообщение в инстаграме и собрали буквально несколько комментариев, которые оставили пользователи. Они – яркое доказательство того, что Триш сводит с ума сеть:

"Живое доказательство того, что не обязательно умирать, чтобы попасть в рай";

"Какая же ты красивая";

"Триш, ты выглядишь очень красиво. Ваши глаза неповторимо роскошные. Одна из ваших лучших фотографий";

"Моя богиня";

"Абсолютно потрясающая";

"Ты настоящее произведение искусства".

Этот пост Триш Кристакис наделал немало шума / Фото из сети X

Прежде чем показать другие ее фото, расскажем коротко о Кристакис. Известно, что ей 31 год, а родилась репортерша в пригороде Чикаго. У девушки греко-американские корни. Она получила высшее образование в Университете Иллинойса. Профессиональной журналисткой она стала благодаря бейсбольному клубу "Чикаго Кабс".

В последние годы Триш Кристакис занималась освещением большого количества спортивных событий. В частности, говорится о НБА и NCAA. Что касается "Майами Хит", то с ним она сотрудничает с 2021 года.

Горячие фото, которые публикует Триш Кристакис

Триш Кристакис практически не выкладывает фотографии в купальниках или во время отдыха. В то же время она выбирает наряд, который выигрышно подчеркивает ее безупречную фигуру.

Горячие фото Триш Кристакис / Фото из инстаграма и сети X Кристакис

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Триш Кристакис однозначно заслуживает того, чтобы вы подписались на нее. Гарантируем, вам точно придутся по душе другие фото, которые репортерка с огромным удовольствием выкладывает на своих страницах.