Имел шесть кубиков: ученые ошеломили новым заявлением о вероятной внешности Иисуса

Мы не призываем вас изменить свое представление о том, как мог выглядеть Иисус. В то же время предлагаем обратить внимание на очередное предположение ученых. И оно не на шутку ошеломляет.

Ученые выяснили, что у Иисуса, вероятно, был стальной пресс, и это могло не на шутку восхищать женщин более 2 тысяч лет назад. Доктор Мередит Уоррен, старший преподаватель библейских и религиозных исследований в Шеффилдском университете, сказала, что мускулистые изображения Иисуса не являются "полностью ошибочными", поскольку он, вероятно, был бы "сильным и стройным" из-за своей профессии плотника, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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Иисус мог быть очень мускулистым из-за своего труда

Иисус происходит из семьи, где ручной труд является нормой, и он, безусловно, получает физические упражнения, когда много ходит,

– рассказала она.

Ученая добавила, что со временем изображение Иисуса на иконах начало меняться: от традиционного пастуха до всемогущего творца.

"Позже, когда мы получаем представление о всемогущем Христе как Творце, его изображение приближается к изображению Зевса или Юпитера: с бородой и длинными волосами", – обратила внимание она.

Эти изображения Иисуса показывают его с крепким точеным телосложением, с большими руками и бицепсами.

Внешность Иисуса была невыразительной

Библия на самом деле не содержит много физических описаний Иисуса, но одна из вещей, о которых она рассказывает, – это то, насколько внешность Иисуса была невыразительной.

Когда Иисуса схватили римские солдаты в Гефсиманском саду, Иуда был нужен, чтобы узнать Иисуса среди толпы других иудеев. Доктор Уоррен заявила: "Иисус должен был бы иметь смуглую кожу, карие глаза, как и местное население".

Он умер, не дожив до 40 лет. Он не был богатым и проводил много времени на свежем воздухе, поэтому на его лице, вероятно, появились морщины. Его руки и ноги, вероятно, были мозолистыми и грубыми,

– предположила она.



Иисус мог быть смуглым и жилистым / Коллаж The Conversation

По мнению доктора Уоррена, лучшее представление о том, как мог выглядеть Иисус, дают древнеегипетские портреты мумий.

Эти портреты были сделаны для мужчин, которые умерли между 80 – 120 годами нашей эры и жили в той же части света, где жил Иисус.

Иисус не сидел на месте

Профессор Джоан Тейлор, историк Библии и раннего христианства, имеет свое мнение относительно дебатов вокруг телосложения Иисуса.

Во время своей миссии Иисус много ходил пешком, а его профессия была плотником или строителем, поэтому он не был сидельцем,

– говорит она.

По ее словам, Иисус вместе со своими учениками, по сути, жили за счет гостеприимства, милосердия. Они делились между собой едой. Поэтому она не думает, что он много ел. Поэтому она, скорее всего, видит его жилавым, а не тучным.

Из-за того, что Иисус много путешествовал пешком и ел очень мало, вряд ли у него были бы рельефные мышцы, с которыми его изображают некоторые художники.

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Однако, из-за его ручного труда и ограниченного рациона, Иисус с шестью кубиками пресса может быть ближе к реальности, чем вы думаете.