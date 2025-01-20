Президент США простудился на инаугурации и через месяц умер: это произошло в 1841 году и изменило историю

Уильям Генри Гаррисон проработал президентом США 32 дня, 12 часов и 30 минут. Когда о нем вспоминают, то обычно из-за этого факта и из-за того, что его инаугурационная речь была рекордно длительной и содержала 8445 слов.

Именно из-за этого, вероятно, и плохой погоды 67-летний Гаррисон простудился в тот день, и через месяц умер. Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на NV, о 9 президенте США стоит вспомнить и из-за других важных для истории вещей.

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"Самая веселая избирательная кампания"

Свою первую кампанию Уильям Генри Гаррисон проиграл Мартину Ван Бюрену, поэтому на вторую, 1840 года, вышел очень заряженным и и превратил её в настоящее шоу. Он очень активно ездил по штатам, организовывал яркие массовые мероприятия, громкие концерты и встречи с избирателями. А еще бесплатно разливал людям сидр, раздавал мыло и табак, дарил книжечки и угощал сладостями.

Американцы все больше воспринимали его как "своего парня", к тому же он был боевым генералом и героем войны с британцами 1812 – 1814 годов. В то же время Ван Бюрена команда Гаррисона показывала не иначе как золотым мальчиком, который только то и делает, что попивает элитное шампанское.

Конечно, Гаррисон тоже был аристократом, имел много земли и рабов. Но благодаря, как бы сейчас сказали, политическим технологиям, создал себе образ человека сельской простоты и прямоты. Как написал Роберт Ремини в "Краткой истории США", кампания Гаррисона была "самой веселой" из тех, которые видела Америка к тому времени.

Победы вигов

Заметим, что на тот момент в США политическое доминирование получила партия вигов, она существовала в 1832 – 1856 годах (Республиканской еще тогда не было). И вот как раз тогда ей удалось на выборах победить и в обе палаты Конгресса, и в Белый дом. Победа Гаррисона должна была ознаменовать стремительное изменение политики США – для отмены всех достижений 12-летней эпохи демократов Джексона – Ван Бюрена.

Гаррисон и виги противостояли всем идеям, которые бы мешали распространению рабства (хотя в северных штатах Гаррисон спокойно говорил на митингах, что якобы является противником рабства). Также они изо всех сил пытались забрать земли у коренных американцев (индейцев), а когда это не получалось договорным способом, делали это через войну, например против так называемой Конфедерации Текумсе.

Именно после победы над этими индейцами (в битве на Темзе, когда и самого вождя Текумсе удалось убить) Гаррисон стал национальным героем. И тогда взялся за политику, что через четверть века привела его к президентскому креслу.

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Смерть Гаррисона и поворот истории

Что же заставило его пойти на рискованный шаг и провозглашать аж двухчасовую инаугурационную речь во время снегопада и сильного ветра, да еще и без пальто и даже шляпы? Дело в том, что во время кампании его оппоненты подчеркивали, что Гаррисон – очень старый и очень больной, поэтому новоизбранный президент считал необходимым показать, что это совсем не так.

В итоге Гаррисон на 4 недели слег с тяжелой пневмонией, от которой уже не оправился. По другой версии, его мог убить брюшной тиф. Но как бы там ни было, а последствия эта смерть имела исторические.

Преемник Гаррисона, Джон Тайлер (кстати, первый президент, который стал на должность как вице-президент после смерти предшественника), как пишет тот же Ремини, стал на сторону Демократической партии и наложил вето на все инициативы вигов.

А через десятилетия партия вигов (которая пыталась сделать Конгресс центром власти вместо президента) рассосалась между Демократической и новосозданной Республиканской партиями. Последняя вскоре заменила вигов в двухпартийной системе США.

23 президент США с 1889 – это внук Уильяма Гаррисона. Но, в отличие от деда, он был жестким противником рабства и защитником демократических свобод. Во время его инаугурационной речи шел страшный ливень – поэтому Бенджамин воспользовался зонтом.

Тем временем к инаугурации в США готовится избранный от Республиканской партии Дональд Трамп: