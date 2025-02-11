Оксфорды, дерби и лоферы: в чем разница между этими видами основной обуви для мужчин

Недавние мужские модные показы сезона осень – зима 2025 были наполнены и интересной обувью. Вы можете подхватить эти тренды, но перед этим убедитесь, что у вас есть основа.

А это оксфорды, дерби и лоферы. Подробно об этих 3 основных видах обуви для мужчин рассказывает 24 Канал благодаря GQ.

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Главное о 3 основных видах мужской обуви и когда их носить

Оксфорды с изящным дизайном и закрытой шнуровкой идеально подходят для официальных мероприятий. Дерби обеспечивают идеальный баланс между деловой и повседневной одеждой. А лоферы предлагают максимальный комфорт и собранный образ. Эти 3 вневременных вида обуви являются основой полноценного мужского гардероба. Далее немного подробнее.

Oxfords shoes / Фото freepic.diller

Оксфорды являются основой классической мужской одежды – отшлифованного, изысканного и всегда стильного. Они происходят из Оксфордского университета и характеризуются закрытой системой шнуровки, где люверсы вшиты под вампом (верхней частью обуви). Есть разные варианты – от минималистичных однотонных моделей для мероприятий в черном галстуке до деловых туфель со шляпкой и броговых версий. То есть неважно, предпочитаете ли вы классические модели, или лакированные, вы найдете те, что лучше всего подойдут к вашему стилю.

являются основой классической мужской одежды – отшлифованного, изысканного и всегда стильного. Они происходят из Оксфордского университета и характеризуются закрытой системой шнуровки, где люверсы вшиты под вампом (верхней частью обуви). Есть разные варианты – от минималистичных однотонных моделей для мероприятий в черном галстуке до деловых туфель со шляпкой и броговых версий. То есть неважно, предпочитаете ли вы классические модели, или лакированные, вы найдете те, что лучше всего подойдут к вашему стилю. Обувать их идеально для свадеб, деловых встреч и официальных ужинов. Лучше всего сочетаются они с костюмами, смокингами или брюками. Хорошо также с рубашкой на пуговицах и даже шортами. Пара носков тоже не будет лишней.

Derbies shoes / Фото paraboot

Дерби , еще до распространения кроссовок, были идеальным вариантом для непринужденного стиля. Открытая система шнуровки делала их замечательным промежуточным вариантом между строгим и не слишком формальным. Обычно их считали повседневной обувью, и современные версии дерби вернули себе статус необходимого элемента гардероба, который легко адаптируется как к деловому, так и к бытовому стилю.

, еще до распространения кроссовок, были идеальным вариантом для непринужденного стиля. Открытая система шнуровки делала их замечательным промежуточным вариантом между строгим и не слишком формальным. Обычно их считали повседневной обувью, и современные версии дерби вернули себе статус необходимого элемента гардероба, который легко адаптируется как к деловому, так и к бытовому стилю. Носить их уместно с костюмами, подойдут также чинос, мешковатые брюки карго и даже джинсы. Вы можете надевать их на работу, званые ужины или мероприятия smart-casual. Они добавляют образу определенного блеска, но при этом не формируют слишком строгий или официальный внешний вид.

Loafers shoes / Фото diffney