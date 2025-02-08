Если вы уже начали присматриваться к кроссовкам на весну, то мы можем облегчить вам эту задачу. 24 Канал расскажет о трех крутых парах мужской обуви, которые вы захотите иметь!

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Чоботяр, модель "Грей"

Модель "Грей" от бренда Чоботяр / Фото из инстаграма Чоботяр

Модель "Грей" – стильные кроссовки, которые снаружи и внутри пошиты из высококачественной итальянской натуральной кожи. Подошва у них легкая, а сама модель мягкая и максимально удобная.

Как отмечает сам бренд: "Идеальное сочетание стиля, комфорта, качества и цены".

Обратим внимание! Эта модель – унисекс. А это значит, что можно будет делать себе крутые парные луки со своей любимой.

Размерная сетка: от 40 до 45.

от 40 до 45. Цена: 3 500 гривен.

Обувь изготавливается на заказ под ваши мерки. Поэтому мы рекомендуем позаботиться о покупке заранее, не дожидаясь тепла.

Ultera, модель "Hunk Brown"

Модель "Hunk Brown" от Ultera: смотрите видео

Это крутые и классные влагостойкие кроссовки. Их можно будет носить как осенью, так и весной, когда погода еще может удивлять нас не слишком приятными капризами.

Кроссовки изготовлены из натуральной кожи премиального качества Nappa. Водонепроницаемая ткань Cordura 1000D гарантирует полную защиту ваших ног от воды. Стелька имеет боковую поддержку и хорошо амортизирует, а подошва EVA – мягкая и легкая.

Как отмечает бренд, уникальный дизайн этой модели круто впишется в любой ваш образ.

Размерная сетка: с 39 по 46.

с 39 по 46. Цена: 3 100 гривен.

Босі, модель Рекли

Модель "Рекли" от бренда Босі / Фото из инстаграма Босі

Если вы любите комфорт и хотите подарить свободу своим пальцам, то вам однозначно придется по душе обувь бренда Босі. Мы обратили внимание на модель "Рекли", которая станет идеальным дополнением к повседневному образу.

Эти кроссовки изготовлены из натуральной кожи, а также замши. Их подошва из каучука – прочная и прошитая. Также она имеет комфортную вставную стельку с кожаным покрытием.

Размерная сетка: с 34 по 48 размеры.

с 34 по 48 размеры. Цена: 4 149 гривен.

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Какую бы модель вы не выбрали, надеемся, она будет приносить вам удовольствие и будет хорошо носиться!