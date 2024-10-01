В тиктоке бешеной популярности набирает фильтр "без бороды": эмоции мужчин неоценимы

Пользователи тиктока один за другим становятся вирусными, публикуя свои видео с интересным фильтром. Они делятся своими реакциями, одновременно выясняя, как будут выглядеть без бороды.

Собственно, так этот фильтр и называется – "без бороды", пишет Dexerto. И, как оказалось, множество мужчин очень заинтересовались, что же там скрывается под их годами выпестованными бородами и усами.

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Забавный вирусный фильтр "без бороды" покорил тикток

Вирусный фильтр "без бороды" штурмует тикток, многие мужчины охотно испытывают его и делятся своими забавными реакциями. Этот фильтр позволяет бородачам и усачам увидеть, какими они становятся с виду без волос на лице.

Реалистичный эффект создает искусственный интеллект на разделенном экране – на одной стороне настоящее изображение пользователя с бородой, а на другом – человек уже без нее.

Для многих открытие стало шокирующим, а их реакции – часто с удивлением или разочарованием – собирают миллионы просмотров. Можете посмотреть видео ниже и оценить изображенные там веселья и их вирусную привлекательность.

Мужчины с "без бороды": смотрите видео с тиктока

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Этот мужчина впечатляет с бородой, а вот без – не факт: видео с тиктока

Как пользоваться фильтром "без бороды" в тиктоке

Вы можете удивиться, но этот фильтр на самом деле является объективом Snapchat. Чтобы испытать его на себе, нужно иметь установленное соответствующее приложение. А когда вы настроили Snapchat и вошли в свою учетную запись, то можете легко воспользоваться фильтром по следующему алгоритму:

Откройте приложение Snapchat на своем устройстве.

Коснитесь иконки со смайликом рядом с кнопкой записи.

В правом нижнем углу выберите "Исследовать".

В строке поиска введите "Без бороды" (Beardless).

Вы увидите объектив с таким названием – запустите его.

А после применения фильтра вы можете записать свою реакцию и сохранить видео в видеопамяти камеры. Оттуда легко загрузить видео в тикток и присоединиться к вирусному тренду.